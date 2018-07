Joaqui acepta la propuesta del Xerez DFC

Cambio de rumbo. Giro radical a la situación. El Xerez DFC cerró ayer un acuerdo con Joaquín del Moral 'Joaqui' (Chipiona, 31 de mayo de 1991) para que continúe formando parte de la primera plantilla azulina por tercera campaña consecutiva cuando en un principio anunció su salida.

El jugador, tras conocer el ofrecimiento por parte de la dirección deportiva para renovar, rechazó la propuesta pero se lo ha pensado mejor. Joaqui mantiene una buena relación con Edu Villegas, sabe que entra en los planes del técnico, se lo ha pensando mejor y ha optado por mantenerse en un proyecto ambicioso que no va a encontrar en otros clubes.

Joaqui llegó al XDFC en enero de 2017 procedente del Sanluqueño. En su primera temporada disputó 13 partidos, mientras que en su segundo curso jugó 22, ya que no pudo comenzar a tope por culpa de unos problemas renales que le mantuvieron apartado de los terrenos de juego hasta noviembre. Desde entonces, el central se hizo con un puesto en el once titular, ayudando al club a conseguir el ascenso a Tercera.

Ahora, tras confirmarse su continuidad, explica: "Me reuní con Edu hace varias semanas, me comentó que contaban conmigo y le dije que quería seguir pero quedaron flecos pendientes en las negociaciones y en ese momento no acepté. Luego, como mantengo con Edu una buena relación, seguimos hablando y lo hemos solucionado todo. Estoy encantando, ilusionado y con muchas ganas".

Bajo el punto de vista del chipionero, la temporada se presenta "complicada. Conozco el grupo X y hay grandes equipos, son muy fuertes. La mayoría de los rivales cuentan con plantillas expertas, que conocen la categoría y saben competir al máximo".

Respecto al bloque que está haciendo su equipo, detalla que "la parcela deportiva está trabajando bien, la plantilla se está reforzando bastante y todo el mundo conoce a los fichajes. He tenido la suerte de jugar y de enfrentarme a ellos y son de superior categoría, tienen bastante nivel. Tenemos por delante un reto muy bonito, ahora hay que formar un buen bloque para poder competir y ganar partidos. Tenemos que disfrutar al máximo, que es lo mismo que le pido a la afición, que acuda al campo a disfrutar y consciente de que nos debe ayudar porque esto ya es Tercera División, categoría nacional, y habrá momentos en los que lo pasaremos mal durante los partidos".