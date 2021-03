José Manuel Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, confía en que su equipo mantenga la buena racha de resultados frente a un Conil del que avisa que "compite muy bien y pone en dificultades a todos los rivales". El preparador jerezano no piensa ni en la posibilidad de clasificarse ya entre los tres primeros para la fase de ascenso ni en el liderato y celebra la vuelta del público a Chapín porque "los echamos de menos".

-¿Qué partido se espera?

-Como dicen sus estadísticas, es un equipo incómodo y difícil de batir. Lleva pocas victorias y muchos empates, pero también muy pocas derrotas. Eso demuestra que es un equipo muy competitivo y costoso de vencer. Si miramos esos datos, incluso lleva menos partidos perdidos que nosotros, así que en ese sentido sabemos que es un equipo que pone en muchas dificultades a todos los rivales, que pelean todos los partidos hasta el final y que son difíciles de batir. Espero un partido que puede que hasta el final estemos peleando por la victoria.

-El Conil es un equipo que basa su juego en el aspecto defensivo. ¿Cree que el factor Chapín es más importante que en otros encuentros?

-Como locales una de sus fortalezas es el bloque defensivo y en un terreno donde haya más espacios les debe de costar más. Para eso nosotros también tendremos que interpretarlo de la manera idónea, dar amplitud y generando una velocidad en el juego para que la circulación sea rápida y podamos encontrar los pocos espacios que suelen dejar. Siempre con cuidado, porque ellos también están preparados para aprovechar cualquier error o cualquier error, porque también tienen jugadores potentes y rápidos para jugar a la espalda nuestra y también en cualquier acción parado, que también están demostrando que es uno de sus puntos fuertes. (En la ida el Conil empató con un gol de saque de esquina). Así es. Es una de sus herramientas y tendremos que estar muy atentos, evitar el mayor número de saques de esquina o faltas innecesarias cerca de nuestra área y si se dan defenderlas de la mejor manera posible, estando concentrados y atentos y muy metidos en todo ese tipo de acciones.

-El equipo tiene la posibilidad de clasificarse ya esta semana para la fase de ascenso entre los tres primeros.

-Vamos al día a día. La intención es ir sumando de tres en tres cada domingo. Esta semana toca Conil y esta oportunidad no va a volver y hay que aprovecharla al cien por cien.

-También podría alcanzar el liderato dependiendo de lo que haga el Xerez CD en Rota.

-No lo hemos hablado porque no dependemos de nosotros. Queremos ganar y vamos a salir a ganar, pero dependemos de otros resultados, así que no nos obsesionamos. Además, quedarían tres partidos más y todo puede cambiar y luego hay otra fase en la que habrá que seguir compitiendo. A día de hoy, no es una obsesión para nosotros. Nos centramos en este partido, en los tres puntos y en seguir la dinámica que el equipo trae y no bajar el pistón.

-El líder juega por la mañana y conocerán el resultado antes de saltar a Chapín.

-Es un arma de doble filo porque si gana sabes que no puedes perder porque si no abrirían brecha de nuevo. Se dé el resultado que se dé (en Rota) también hay equipos por detrás que se pueden acercar y hay muchos motivos por los que tenemos que salir el domingo a hacer nuestro partido, a centrarnos en los tres puntos.

-¿Clasificarse para la fase de ascenso ya es un plus motivacional teniendo en cuenta de dónde viene el equipo tras aquella mala racha en la que algunos dudaron de que el Xerez DFC se metería entre los tres primeros?

-Ese reto lo tenemos marcado desde hace tiempo, demostrar que este equipo, y nosotros desde dentro lo sabíamos, iba a sacar resultados positivos y que podíamos clasificarnos para la siguiente fase. Aún no lo hemos conseguido. Pase lo que pase, hay que continuar porque clasificarse no es el único objetivo, luego hay que intentar sacar el mayor número de puntos posibles.

-El Conil es un equipo que se le da mal al Xerez DFC, que sólo le ha podido ganar un partido de ocho enfrentamientos.

-A los partidos siempre intentamos sacarles varios aspectos motivacionales y ese es uno de ellos, intentar que esa estadística se vaya tornando positiva hacia nuestro lado, cambiar esa dinámica de resultados negativos que tenemos contra el Conil.

-El público regresa a Chapín. ¿Será otro factor de motivación más?

-Sin lugar a dudas. Para nosotros es muy importante porque además los echamos mucho de menos. Todos los que estamos aquí uno de los puntos que más nos atraía era poder disfrutar de ese ambiente de fútbol, porque tener esta masa social en un club de Tercera te hace sentirte que estás a un nivel superior al estar más arropado y acompañado y apoyado constantemente. Es verdad que lo sentimos en las redes sociales o el día del partido contra el Xerez CD con el acompañamiento, que estuvieron ahí, pero se echa de menos en el día a día, porque históricamente es una afición que acompaña al equipo allá donde va. Esta semana tenemos un poquito más de ambiente y esperemos que con el tiempo se pueda ir abriendo ese número porque también querrá decir que esta pandemia se va solucionando.

-¿Le supone mucho dolor de cabeza hacer la alineación cada domingo?

-Está claro que sí. Hay gente importante dentro del grupo que ahora mismo no está entrando de inicio y vemos que está trabajando muy duro y muy bien para merecerlo. Es un peso grande que tenemos cada domingo pero es un peso positivo. Mejor tener esas dudas porque la gente esté bien, implicada, involucrada y comprometida en el proyecto.