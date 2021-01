José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, se marchó del Antonio Gallardo de Arcos contento y satisfecho no tanto con el punto obtenido sino por la buena imagen que mostró su equipo en la segunda mitad con un jugador menos, en la que creó oportunidades y no pasó apuros ante un rival en superioridad. El entrenador jerezano cree que la expulsión de Adri Rodríguez es "muy rigurosa" y también que hubo un penalti sobre Antonio Jesús, aunque su queja con el árbitro iba más por las continuas faltas que impidieron un mayor ritmo de partido.

-José, ¿qué resumen hace del partido?

-No ha sido el partido que esperábamos. Ha habido quizá demasiadas interrupciones, demasiadas jugadas extrañas, por llamarlas de alguna manera. Nosotros hemos intentado empezar como siempre lo hacemos y pronto hubo una acción ahí que según me cuentan es un penalti claro a Antonio Jesús que no se pita. También entendíamos que el Arcos iba a hacer su partido, que tuviera poco ritmo y poca intensidad y muchas faltas e interrupciones. Nos hemos ido desesperando y ha sido el momento en el que el Arcos ha conseguido ponerse por delante. Hemos tenido un momento de desconcierto, pero al final conseguimos meternos en el partido con el empate y luego ha venido la rigurosa expulsión de Adri, que nos deja con uno menos para toda la segunda parte. Nos vamos muy satisfechos y contentos del esfuerzo y de la imagen del equipo, porque con un jugador menos esa dificultad aumenta y hemos sido capaces de generar ocasiones suficientes y que el Arcos no nos haya generado. Sentimos que hemos merecido la victoria con un jugador menos. La pena es que las últimas acciones de Javi Valenzuela y de Marcelo no han entrado. Nos toca seguir trabajando, sumamos cinco partidos sin perder y aunque buscábamos la victoria, nos vamos con un empate que siempre es bueno porque anteriormente cuando no conseguíamos ganar al final terminábamos perdiendo.

-¿Os sentís perjudicados por esas dos acciones, el penalti a Antonio Jesús y la expulsión de Adri?

-Si es penalti nos ponía por delante al inicio y ellos hubieran empezado con dudas, pero entiendo que no lo pita porque no lo aprecia. Esa decisión no nos viene bien. En la expulsión, igualmente, el agredido es Adri y es expulsado. Pero yo me centro más en tantas interrupciones, que ha permitido que el partido no tuviera un ritmo constante y los parones nunca nos vienen bien. Lo digo en general, no por este arbitraje en particular. Nos interesa que el partido sea fluido.

-¿Os ha sorprendido el Arcos tras el 1-0?

-Sabemos que una de las armas del Arcos era estar agazapado y bien ordenado atrás y salir a la contra con balones a la espalda de nuestra defensa. Además, nosotros somos un equipo que hacemos todo lo contrario, intentamos recuperar arriba y tener las líneas muy adelantadas. Era un riesgo que estábamos asumiendo, no nos han sorprendido y lo teníamos previsto, pero el rival también juega y hace las cosas bien. Contábamos con que nos podían hacer daño, de hecho ha sido un momento de desconcierto en el que ha habido alguna llegada de peligro, pero en la segunda parte lo conseguimos corregir y creo que no han tenido ninguna ocasión.

-¿Cree que a los jugadores les ha descentrado las decisiones del colegiado?

-Si para los que estamos fuera o en el banquillo es difícil controlar las emociones, todavía más para quien está en el campo. Entiendo a los jugadores, que en ciertos momentos se desconcentren. Acciones que eran claras para un bando, y hablo también a favor del Arcos, pitaba al contrario. Al fin y al cabo, es un criterio del árbitro al que teníamos que adaptarnos y quizá ha generado ese desconcierto que a nosotros que nos interesa tener más continuidad nos haya perjudicado, pero no porque haya sido todo el partido en contra nuestra. Las jugadas del penalti y la expulsión son puntuales, creemos que Adri no hace nada para esa segunda amarilla e incluso la primera tampoco él hace la falta. Pero bueno, el árbitro se equivoca a veces a favor y otras en contra. Hoy nos ha podido no beneficiar en las jugadas de la primera parte pero no hay que darle más importancia.

-Después de cuatro victorias consecutivas, ¿qué supone este empate con uno menos?

-En el descanso lo hemos visto como una oportunidad para crecer, era una situación en la que todavía no nos habíamos visto, irnos al descanso con empate y uno menos. Era una oportunidad para verla de manera positiva en el sentido de que si nos llevábamos los tres puntos con un jugador menos nos iba a dar un empujón moral. El equipo ha hecho méritos para ello y sólo nos ha faltado tener ese acierto, porque el trabajo ha sido el mismo. Nos vamos tranquilos y contentos.

-¿Cómo ha visto a Antonio Sánchez?

-Merecía un partido como el de hoy aunque quizá le ha faltado la guinda del gol. Le hemos pedido tranquilidad y ha ido de menos a más. Hemos visto al Antonio al que estamos más acostumbrados, ese jugador que aguanta bien el balón de espalda, que prolonga muchos balones, que genera mucho desgaste al defensa rival, que es capaz de llegar y crear ocasiones de gol. Creo que ha tenido mucha participación y con uno menos nos ha dado un gran desahogo. Está en el camino para aportarnos muchas cosas.