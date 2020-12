-José, último partido de la primera vuelta. ¿A refrendar la buena imagen en Los Barrios?

-Es lo que queremos todos, darle continuidad a la victoria de Los Barrios, que fue importante para romper esa dinámica de resultados negativos que traíamos y tenemos la oportunidad de refrendar esa victoria en Los Barrios y terminar esta atípica primera vuelta y el año con esas sensaciones.

-Además, en Chapín y tras dos derrotas seguidas es obligatorio ganar.

-El equipo necesita sentirse seguro y con confianza en casa y eso se consigue con victorias y haciéndolo además con cierta autoridad, como hicimos en los primeros partidos. En los dos últimos hemos perdido esas sensaciones y la intención es volver a recuperarla para empezar el año nuevo con esa sensación de fortaleza como local.

-Vuelven los aficionados al Estadio.

-Quiere decir que se van aliviando las medidas porque la cosa va mejorando levemente y al menos 400 de nuestra gente puedan ayudarnos para afrontar este último partido. Aunque el estadio sea muy amplio para ese número de personas tan pequeño, seguro que se notan para ayudar y aportar ese granito de arena.

-Es de suponer que las caras esta semana ya reflejaban otra cosa.

-Sí, por supuesto. La semana pasada esa tensión y esas caras de preocupación porque el equipo quería y no podía eran patentes y se notaba, aunque el ambiente en el vestuario siempre ha sido muy bueno. La preocupación existía porque no nos salían las cosas como queríamos y por mucho que insistíamos no terminaba de girarse la situación. Y después de ganar en Los Barrios, eso nos ha soltado, liberado de esas dudas, pero ahora toca refrendarlo porque para que esa victoria tenga un valor doble lo tenemos que hacer en casa.

-¿Qué significado tendría acabar la primera vuelta entre los tres primeros?

-En la segunda o tercera jornada hablábamos de lo anecdótico del liderato. Estar entre los tres primeros nos gustaría a todos, pero quedan muchos puntos en juego, toda la segunda vuelta, con puntos suficientes y estamos cerca para poder optar a conseguirlo. No es algo que nos obsesione ahora mismo porque tampoco dependemos de nosotros mismos para acabar esta primera vuelta entre los tres primeros. Da igual no conseguirlo ahora si luego lo hacemos, lo importante es una vez que se consiga, mantenernos. Pase lo que pase, no será ahora definitivo.

-También hay duelos directos esta semana.

-Eso nos haría recortar puntos. Siempre alguno no sumará o ambos dejan de sumar dos. Si nosotros sacamos nuestro partido, nos acercaremos a alguno de los dos que están arriba.

-Llega el Cabecense, que no es el mismo del de principio de liga.

-Es un equipo que viene en línea ascendente desde el cambio de entrenador, no conoce la derrota y desde nuestra experiencia sabemos que aquí todos los rivales se atan los machos y se exprimen en cuanto a actitud y concentración. Si además es un equipo que viene con esa flechita hacia arriba, pues tenemos que estar en alerta porque no va a ser fácil ante un rival que además viene de empatar con un equipo de los llamados a estar arriba como es el Ceuta.

-¿Espera un partido similar al del Antoniano?

-No sabemos cómo van a venir. Con el Ceuta y en Arcos fueron un poco más atrevidos a la hora de ir a presionar al contrario en su campo y realmente no sabemos si optarán por esa cara o esperar atrás paraa coger alguna contra o alguna acción a balón parado. Tendremos que tener en cuenta ambas vertientes para que no nos sorprendan.

-Se acaba la primera vuelta. ¿Qué nota le pondría al equipo?

-Tenemos que estar contentos, sobre todo por la imagen y la identidad que trata de mostrar siempre el equipo. Es verdad que ha habido partidos que nos han costado mantener la regularidad que sí tuvimos en Los Barrios. Vamos progresando adecuadamente, aunque nos hubiese gustado hacer esa progresión antes. Hay que tener en cuenta que somos también un equipo nuevo. En todos los partidos se ha visto esa identidad y en el último ya conseguimos mantenerla durante los 90 minutos.