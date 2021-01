El Xerez DFC se enfrenta este domingo al CD Rota en el Alcalde Navarro Flores a las 12:00 del mediodía, un partido que José Manuel Pérez Herrera califica de "muy complicado" teniendo en cuenta el potencial del conjunto verderón, donde juegan varios exjugadores del XDFC que contarán "con un plus motivacional". El entrenador jerezano espera mantener la buena racha con la que el equipo acabó 2020, apunta que está "tranquilo" por las ausencias de Edet y Adri "porque confiamos en todos" y señala que Bello no está aún para jugar de inicio.

-José, ¿a empezar 2021 tal y como acabó 2020?

-En eso estamos. La verdad es que terminamos muy bien el año después del bache que pasamos, lo solventamos al final y terminamos con muy buenas sensaciones y la lástima es que llegaron esas vacaciones que se nos han hecho un poco largas ya. Nos había costado encontrar esa buena dinámica que al final conseguimos y es lo que queremos, darle continuidad para seguir disfrutando de ella.

-Se nos han hecho largas, disfrutamos de seis o siete días y teníamos ganas de reencontrarnos y una vez que lo hicimos teníamos esas ganas de continuar. Hemos tenido tiempo para preparar de la mejor manera posible el partido en Rota, que sabemos que va a ser complicado, lo hemos gestionado para intentar recuperar esas sensaciones que nos dejaron esos dos últimos partidos contra Los Barrios y Cabecense y mantener esa línea.

-Con todos los problemas de campo para entrenar, ¿ha podido preparar como quería el partido?

-Es lo que estamos viviendo este año, un continuo vaivén de campos, de circunstancias que nos van cambiando las rutinas y los hábitos. Nos está costando acostumbrarnos a nuestro campo porque al final entrenamos en Chapín una vez cada quince o veinte días, unas veces por unas circunstancias y otras por otras, alternando mucho, el Anexo, Picadueñas o incluso La Granja. Es lo que nos toca vivir, estamos intentando llevarlo lo mejor posible y no nos queda otra cosa que adaptarnos y prepararlo lo mejor posible y o lo mejor que nos ha permitido, porque también se añade la climatología de esta semana. Siempre es más complejo cuando no puedes usar el Anexo o Chapín por la lluvia. No nos vamos a quejar de ello, sólo afrontarlo cómo nos viene e intentar sacar el mayor rendimiento a los medios que tenemos para entrenar.

-¿Qué partido espera en Rota?

-Ya lo hablamos en la primera vuelta, es un equipo que hasta la última semana estaba metido en el grupo de cabeza, creo que estaban terceros, y eso demuestra la capacidad que tiene la plantilla, la gente que tiene con experiencia incluso en superior categoría y muchos de ellos han pasado por este club y tienen el plus motivacional que siempre pueden tener jugadores que se van a enfrentar a un exequipo. Así que aparte de la plantilla que tienen, la plantilla, el entrenador, que todos conocemos a Paco y la gran capacidad que tiene para imprimir carácter a sus equipos, sabemos que va a ser un partido complicado porque además es en su campo. Así lo afrontamos, con ese conocimiento y vamos a tener que estar al cien por cien de nuestras posibilidades para afrontar el partido.

-¿No poder contar con Edet y Adri es más importante teniendo en cuenta el rival?

-Después de la experiencia que estamos teniendo este año, las bajas son importantes tanto en casa como fuera. Como local también nos ha costado sacar los partidos. Buscamos que todos seamos importantes en el grupo y cada uno tenga su momento. Nos gustaría tener a toda la plantilla disponible, es lo que deseamos todos los entrenadores siempre, pero afrontamos esas dos bajas con la naturalidad que requiere la situación, es algo que sabíamos que nos iba a pasar. Estamos tranquilos porque confiamos en todos los chavales de la plantilla, incluso en los chavales que están participando del filial como son los casos de Basto, Curro, Beni, César... Es una de las líneas de este proyecto, que gente de la casa y de la cantera en momentos como éste en los que hay necesidad en esta situación tenemos la tranquilidad de que están preparados y si participan van a estar a la altura.

-¿Cómo está Bello?

-Iba a volver el jueves, pero teníamos una sesión demasiado exigente para que fuese su primera de campo, así que lo trasladamos al siguiente entrenamiento de campo, que es mañana. Hemos aprovechado este parón para intentar que fortalezca la zona para proteger su rodilla y que se encuentre lo más seguro y lo más cómodo consigo mismo posible. Hará algo de campo y podremos contar con él, aunque es evidente que de inicio no será un jugador que pueda partir, pero sí para tenerlo desde el banquillo.