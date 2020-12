-¿Cómo está la plantilla después de la reunión con el presidente?

-A lo mejor la imagen que se da al exterior no corresponde con la realidad. La reunión fue primero interna y totalmente privada. Tuvimos una charla bastante extensa con los jugadores y el cuerpo técnico para asumir nuestra responsabilidad y afrontar lo que viene. Están faltando resultados y somos conscientes de ello y el entorno nos exige eso con todo el derecho del mundo y tenemos que estar a la altura y reaccionar lo antes posible. Y luego, la reunión con el presidente fue más que nada para demostrar su apoyo y tranquilidad desde la junta directiva, que están con la plantilla y que debemos tener tranquilidad y seguir insistiendo con más ganas aún si cabe. Así fue la secuencia de las reuniones que tuvimos. Desde esa terapia, digamos, que tuvimos, afrontar con la rabia que la situación requiere, porque tenemos que tener rabia por levantar esto porque ahora mismo, por lo que sea, los buenos partidos que hemos tenido no nos han dado resultados y nos ha mermado un poco en el factor anímico y mental y se ha ido acumulando durante los partidos siguientes que ha derivado en resultados negativos. Para mañana, el equipo está mentalizado y preparado para ganar y con esa intención vamos, de dejarlo todo en el campo, de vaciarnos desde el minuto uno al 95 y traernos los tres puntos, que es lo que necesitamos.

-¿Cómo se levanta la moral de un equipo después de los dos palos que se ha llevado?

-Un poco de todo. Hay que ser empático y también exigente y lidiar con ambos aspectos porque no podemos pecar de benevolentes o ser demasiado estrictos, porque cada jugador es de una forma y tenemos que ir midiendo con cada uno de ellos. Hay que reactivar al grupo, de que afronten el partido como siempre hemos hecho, porque siempre hemos tenido la iniciativa en los primeros 45 minutos y quizá nos falta no venirnos abajo o desesperarnos cuando las cosas no fluyen o no terminan de convertirse en goles. Así que es eso, lo que tenemos que reforzar es la continuidad en las segundas partes, no decaer, no bajar los brazos y no ver el vaso medio vacío en lugar de medio lleno y eso se trabaja con la insistencia y la confianza en el grupo. Ha habido etapas en las que han demostrado que volaban y es momento de tener todo el apoyo del entorno del Xerez Deportivo FC.

-¿Decir que ahora el equipo afronta tres finales no es añadir más presión al equipo?

-Hay que saber medir eso, por eso son importantes los mensajes y las formas. Nosotros desde el primer momento nos tomamos cada partido como una final porque así lo hemos entendido siempre y así ha sido nuestra forma de trabajar. Ellos saben que lo que viene ahora es fundamental, no hace falta que nadie se lo recuerde porque el jugador, por sí mismo, es competitivo; al igual que el entrenador o el cuerpo técnico tenemos ese gen ganador y los primeros que están fastidiados son ellos mismos como jugadores o nosotros como técnicos. Así que esa rabia que llevamos dentro hay que sacarla de manera positiva, ir a una en Conil y dejándonos la piel intentar traernos los tres puntos.

-¿Los jugadores con más peso en la plantilla tienen que tirar del carro o esto es cosa de todos?

-Esto tiene que ser de todos. Está claro que habrá momentos que uno se encuentre más débil que otro y será otro compañero el que tenga que dar el paso adelante, pero al final todos tenemos que asumir la responsabilidad, da igual un veterano o un joven, estamos todos en el mismo barco, somos uno, vamos todos en la misma dirección. Todos están teniendo su oportunidad. Excepto César, todos han tenido oportunidades desde el inicio, o minutos saliendo desde el banquillo y ellos saben que para el cuerpo técnico todos son igual de importantes y que no miramos ni la edad ni la trayectoria, sino que el que consideramos que está en mejor momento individual tiene muchas posibilidades de salir de partida. Todos tenemos que sentirnos importantes y tirar hacia adelante.

-Conil, un equipo que no ha ganado y que va colista. Situación similar a la del Antoniano hace tres días.

-No podemos basarnos en eso porque la experiencia nos dice que es mentira y que mañana el Conil, igual que hizo el Antoniano, ante nosotros se multiplicará y en lugar de once parecerán 20 o 22. Se lo dejarán todo en el campo, esa motivación que tendrán de jugar ante rivales como nosotros. No podemos mirar ni la clasificación, ni la dinámica ni el número de partidos perdidos o ganados. Seremos once contra once y ellos lo darán todo también para conseguir su primera victoria y nosotros iremos a lograr la nuestra que nos dé ese brío para levantarnos de esta dinámica.