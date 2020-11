“Toca romper las estadísticas y ganar en Conil”

La derrota del Xerez DFC ante el Xerez CD dolió en el seno de la plantilla entrena por Pérez Herrera y el técnico admite que les ha costado superarla más por la forma en la que se produjo que por la derrota en sí. El técnico azulino confiesa, de todos modos, que ya está olvidada y que están preparados para romper las estadísticas en el Pérez Ureba.

–¿Cómo está la plantilla moralmente tras la derrota?

–Ya estamos repuestos anímicamente pero ha costado porque fue duro por la forma de perder. Creo que el equipo, sin hacer un gran encuentro, mereció el empate y nos fuimos sin nada. Lo teníamos todo controlado y en la primera parte creo que hasta fuimos un poco superiores. Nos marcaron en dos acciones casi aisladas en el último cuarto de hora. Ahora, esas sensaciones las queremos convertir en rabia que nos sirva para olvidar todo cuanto antes e insistir. Hemos estado concentrados y centrados en el trabajo para revertir la situación.

–El equipo aún no ha ganado fuera de casa, ¿tiene más ganas aún de volver a competir?

–Nada más terminar el encuentro ya teníamos ganas de jugar pero también hay que saber controlar ese ímpetu. Hay que saber competir porque Conil es una plaza complicada, he jugado en ese campo con otros equipos y sé que es complicado puntuar. Tenemos una oportunidad el domingo de resarcirnos y debe suponernos un extra de motivación. Llevamos dos partidos sin ganar pero han sido ante rivales llamados a estar arriba. Queda terminar la primera vuelta y toda la segunda, todavía no está todo dicho en esta primera parte de la competición.

–¿Qué es lo que más le preocupa del Pérez Ureba?

–Me preocupa el piso. Es un campo que en cuanto a dimensiones no está mal, me preocupa el estado del césped porque ellos están más acostumbrados al bote, a los controles. Hay que adaptarse lo antes posible, es lógico que los locales lo tengan todo más trillado. Habrá que ser lo más prácticos posible para evitar el mayor número de errores posible, ya que los pocos errores que estamos cometiendo los estamos pagando caros.

Sin confianzas

–El Conil no ha sumado de tres desde que empezó el curso...

–Eso no tiene nada que ver porque todos los rivales se extramotivan cuando se enfrentan a equipos de la cabeza. Esos partidos como que son partidos al margen de la Liga que ellos juegan. No tienen miedo a perder, cualquier resultado positivo es casi como una victoria y encaran el encuentro de forma distinta. Eso nos lo dificulta a nosotros todo. Hay que estar acostumbrados, sabemos que los rivales en estas situaciones se doblegan y realizan un esfuerzo extra.

–El Xerez DFC nunca ha ganado en Conil ni ha marcado, ¿qué le dicen esos datos?

–Estamos ante una oportunidad de romper las estadísticas y de acabar con unos registros históricos. Ellos jugarán con la motivación de conseguir que no se rompa la racha y cada uno con sus armas luchará por sus objetivos. Todo se reduce a once contra once, a ver si por fin el equipo se reencuentra con la victoria y logra una recompensa merecida al trabajo que viene realizando.

Cambios en el once

–¿Afecta al jugador de alguna manera no haber superado nunca al Conil en su campo?

–No le hemos dado demasiada importancia a ese dato pero siempre algo hay. No obstante, les hemos transmitido positivismo, estamos ante una buena oportunidad de acabar con esa racha y lo estamos enfocando de esa manera.

–En las últimas jornadas apenas ha variado el once inicial, ¿se plantea una pequeña revolución?

–Estamos jugando con el estado de forma y anímico de los jugadores y de ir dando entrada a los que mejor están en el momento justo. Hay que dar confianza a algunos y estamos contento con el rendimiento, todos tienen margen de error. No hay intranquilidad en el grupo, se trata de que todos tengan confianza. Estamos valorando varias opciones, en el día a día nos lo ponen muy complicado. Cuando llega el domingo, al cuerpo técnico nos duele dejar a gente fuera y que no se den los resultados que el equipo merece porque trabajan de forma inmejorable. Dentro del objetivo común, lo que queremos es que todos se sientan parte importante del proyecto.