José Pérez Herrera es el primer técnico jerezano que se va a sentar en el banquillo del Xerez DFC en un derbi ante el Xerez CD, sabe perfectamente lo que significa este partido para unos y otros y quiere ganarlo: "Vamos a ponerlo todo de nuestra parte para intentar salir airosos de esta cita".

El entrenador azulino, al igual que Poveda, estima que no hay favorito en el derbi, espera un encuentro "de tú a tú, muy igualado", que se decantará "por pequeños detalles, se llevará el gato al agua el equipo que esté más acertado".

Igualmente, elogia al rival: "Llega por encima de nosotros y esta ahí por méritos propios. Marchan invictos, tienen una gran plantilla y lo están demostrando día a día".

–El exigente partido en Ceuta dejó secuelas físicas en algunos de sus jugadores, ¿cómo han evolucionado?

–El parón nos han venido bien porque nos han coincidido dos bajas en la misma línea. Tanto Oca como Junior están mejor pero aún no sabemos cómo llegarán, faltan muchos días, todavía no han podido hacer trabajo de campo y, a partir del martes o el miércoles, ya veremos qué tal evolucionan.

–¿Cómo ha encarado el equipo la semana sin competición?

–Trabajando al máximo nivel y sin bajar el nivel en cuanto a conducta y actitud. Estamos muy contentos porque todos los entrenamientos que hicimos fueron de calidad. El pequeño paréntesis del fin de semana nos ha ido bien para tomar aire y desconectar un poco.

“Me quedo con el ambiente del vestuario, nos sentimos como una familia y eso ayuda en todos los aspectos”

–Con cuatro jornadas de Liga disputadas, ¿comienzan a definirse las posiciones?

–En parte sí, aunque queda mucho. Ahora mismo, estamos metidos arriba algunos de los equipos que se preveían que estaríamos ahí pero las diferencias son mínimas. La igualdad es importante y creo que vamos a pelear bastantes equipos por estar en lo más alto al final en esta primera fase de la competición.

–¿Se parece ya el Xerez DFC al Xerez DFC que quiere José Pérez Herrera?

–Estamos trabajando muy bien y vamos en el buen camino. El equipo genera mucho y nos está costando marcar pero estamos tranquilos porque el gol llegará. Lo ideal es que te generen pocas ocasiones de gol y tú crear las máximas posibles y eso lo estamos cumpliendo. Seguro que ese puntito de tranquilidad que nos está faltando en los últimos metros fluye y el porcentaje de acierto va creciendo paulatinamente con el paso de los partidos.

–Ha probado con varias opciones arriba...

–Tenemos muchas alternativas en el centro del campo y en ataque, tenemos variedad y todos están bien. Existe competencia sana. El que está dentro sabe que debe rendir a un nivel alto porque el que está fuera le aprieta y puede entrar en cualquier momento de inicio. Esos nos hace crecer día a día y partido a partido.

–¿Qué aspecto le está sorprendiendo más de su equipo desde que se hizo cargo de él?

–Me quedo con el ambiente que hay en el vestuario. Tenemos un clima en el que todos nos sentimos como una familia, lo hemos conseguido muy pronto. Nos sentimos con ganas de venir a trabajar, de quedarnos todo el día si fuese posible jugando al fútbol y muchas veces tienen ganas hasta de entrenar más tiempo. Somos nosotros los que tenemos que cortar para no hacer sesiones tan largas. Hay gente con un gran perfil humano y eso ayuda. Si hay un buen ambiente a nivel personal, ayuda a nivel deportivo. Todo eso, cuando llegan los momentos difíciles también ayuda. Esa unión y esa fortaleza contribuyen a salir antes de todo.

“La afición te da un plus y es un lastre a todos los niveles, espero que disfrute en casa de un partido bonito y deportivo”

–¿Hasta que punto condiciona jugar sin público como local?

–Es una de las consecuencias de la situación a nivel mundial que estamos viviendo con la pandemia. Es algo a lo que nos tenemos que adaptar, al menos podemos seguir trabajando y compitiendo y nuestra afición nos puede ver por televisión, aunque nos gustaría que en un partido como el del domingo, con dos equipos jerezanos, pudiese estar ahí. Se hubiese vivido un gran ambiente y espero que se viva en la ciudad siempre dentro de la máxima deportividad. Espero que los aficionados puedan disfrutar en sus casas de un partido bonito, en el que reinen el buen fútbol y la deportividad. La afición siempre te da un plus y eso es un lastre en todos los sentidos, tanto a nivel económico como deportivo. Esto da más valor al trabajo de la directiva, que está superando muchas adversidades para cumplir con los pagos de la plantilla. Intentaremos ponerlo todo de nuestra parte para salir lo más airosos posibles de la cita. Da un poco de pena jugar un derbi local en un estadio como Chapín con un ambiente gélido, es la única nota negativa.

–¿Qué espera del encuentro ante el Xerez CD?, ¿hay favorito?

–En este tipo de encuentros creo que no hay favorito, ni ellos ni nosotros. Llegan por encima en la clasificación, compartiendo el liderato con el Ceuta, y eso es por méritos propios. Marchan invictos, tienen una gran plantilla y lo están demostrando día a día. De todos modos, como he comentado antes al hablar del grupo, las diferencias son muy cortas. Cuando saltas al campo, son once contra once, la motivación es importante y también lo va a ser la falta de público. Creo que eso puede igualar un poco las fuerzas. Va a ser un partido muy disputado, de tú a tú, en el que ambos tendremos nuestras opciones. El que cometa menos errores y esté más acertado de cara a gol seguramente se lleve el gato al agua. Que ninguno acertamos, pues habrá un empate y habrá que seguir trabajando porque queda competición.