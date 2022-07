José Ramón, "ilusionado" y con ganas de "igualar o mejorar" su cifra goleadora en el Xerez DFC

El Xerez Deportivo FC ha presentado este jueves en las instalaciones de High Pro Nutrition a José Ramón, extremo derecho que la pasada temporada en el Cacereño se 'salió' marcando 10 goles, las mejores cifras anotadoras de su carrera. Al nuevo futbolista azulino le salieron varias 'novias' en este mercado estival gracias a su gran campaña en el club extremeño, algunas de superior categoría y otras económicamente mejores, pero se ha decidido por el Xerez DFC porque "es el club en el que hay un equilibrio" entre lo deportivo y lo económico, además de otros factores como que en Jerez "se vive bastante el fútbol", la "afición" o el "estadio y los campos de entrenamientos".

El atacante aterriza en un Xerez DFC que la temporada pasada sólo marcó 28 goles -el que menos en el Grupo 4- y que en este mercado ha fichado 'gol', ya que también ha incorporado al delantero brasileño Edu Salles, que anotó 15 en el Mensajero. José Ramón, que además ha elegido el 9, explica que la pasada temporada fue "un año bonito" aunque " no siempre sale". "Ojalá este año pueda igualar o mejorar esos números. Voy a seguir casi seguro jugando de extremo y voy a aportar mi granito de arena. Al Xerez el año pasado no le salieron las cosas arriba como hubiera querido, pero creo que este año venimos todos los jugadores con ganas e ilusión para superar esas cifras", afirmó.

Con los refuerzos, el club ha intentado dar un paso adelante esta temporada y José Ramón no esconde que "queremos estar arriba" aunque advierte de que "la liga es complicada y hay equipos muy buenos, pero creo que tenemos un vestuario bastante bueno y esa es la base. Después, vamos a ver lo que va pasando, creo que tenemos buen equipo e intentaremos estar lo más arriba posible. Ahora mismo, el club más importante (de la ciudad) es éste y lo va a seguir siendo. Creo que tenemos que llevarlo para arriba y a lo mejor toda esa afición que estaba con el otro club si se puede unir para animar al Xerez Deportivo sería super importante", manifestó.

Tras los dos primeros entrenamientos de pretemporada, el de Ciudad Real señala que las sensaciones "son muy buenas, me ha gustado bastante el vestuario, gente humilde y creo que esa es la base. Futbolísticamente creo que hay buen equipo. La palabra es ilusionado".

¿Extremo o delantero? "Me veo más cómodo de extremo, tanto en izquierda como en derecha, arriba también he jugado en ocasiones, pero donde me diga el míster, los jugadores lo que queremos es jugar sea donde sea" y sobre la dificultad del Grupo 4 dijo que será "creo que es un incentivo más para motivarnos e intentar estar arriba y pelear contra los mejores".