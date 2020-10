José, contento con la "capacidad de reacción" del Xerez DFC en Arcos

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, acabó "contento" y con "buenas sensaciones" después de la remontada de su equipo en el Antonio Gallardo de Arcos frente al cuadro arcense, que se marchó al descanso con ventaja (1-0) tras una mala primera parte de los xerecistas. El preparador jerezano destacó la capacidad de reacción de sus jugadores en la segunda mitad, donde su equipo fue el absoluto dominador del choque hasta darle la vuelta y acabar goleando (1-4).

Respecto a la primer mitad, José reconocía que "nos ha costado entrar, han ido pasando los minutos y no conseguíamos encontrarnos nosotros mismos y nos hemos ido contagiando de esas sensaciones negativas. La última acción ha sido un resumen de esa primera parte, un despiste defensivo en un saque de esquina, falta de activación y se ponen por delante justo antes del descanso".

El técnico jerezano, extrayendo conclusiones positivas incluso en las adversidades, señaló que "hay que aprovechar esas situaciones que nos permite el juego para corregir y para mejorar". De este modo, apuntó que en la segunda parte "el equipo ha demostrado una gran capacidad de reacción, hemos conseguido plasmar lo que queremos ser y mantener en el tiempo, ser un equipo constante en campo rival, con velocidad en el juego, con intensidad, sin falta de concentración en ningún momento y creando constantes ocasiones de gol. Hemos conseguido el objetivo de irnos con buenas sensaciones".

El equipo cambió por completo en la reanudación, y el entrenador jerezano deja entrever que la charla en el descanso tocó el 'chip' adecuado: "No es cuestión de nombres ni de jugadores, lo hemos hablado con los chavales porque la actitud negativa es igual de contagiosa que la positiva. Bronca no, lo que hace falta es corregir errores, reactivar a la gente, hacerles ver que no es el camino y cómo llegar a reencontrarnos con nosotros mismos. Ha sido más bien una charla productiva, reforzadora dentro de la crítica que podamos hacer, siempre constructiva, y con la intención de mejorar y aprender de los errores".

Así que Herrera se queda "con la presencia constante en campo rival, de la velocidad de circulación de balón, con la generación de acciones de dos por uno por bandas, conseguir centros, llegadas constantes al área, finalizaciones... Se ha conseguido hacer durante un largo periodo de tiempo y es una señal positiva ir logrando estas cosas cada vez más cerca del inicio de la competición".

El equipo, después de quedar apeado de la Copa RFAF contra el Utrera, recuperó el olfato de gol: "Contra el Utrera nos faltó esa creación que sí hemos tenido contra el Arcos, es algo que hemos corregido en la segunda parte. Es un aspecto en el que hemos insistido en estos tres últimos días de entrenamientos y queríamos ver si la gente lo había interiorizado. Nos vamos contentos porque más que el acierto, hemos conseguido es generar mayor número de ocasiones de gol".