Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, salvó en Lebrija ante el Antoniano una situación comprometidísima al frente del plantel azulino. El asturiano se muestra feliz con los tres puntos, considera justo el triunfo, destaca el nivel del rival y el excelente trabajo de sus jugadores, especialmente el de Chico, Javi y Mika por "lo que aportan arriba, tenemos munición para matar los partidos", resalta.

-Por fin tres puntos tras dos derrotas seguidas...

-Hemos tenido partidos con muy mala fortuna pero esto es fútbol. Hicimos un partido muy serio, como los que veníamos haciendo, con la diferencia de que defendimos muy bien, no cometimos ningún error, no tuvieron opciones y aprovechamos la nuestra. No es un campo sencillo pero es diferente tener en el campo a Javi, Chico o Mika que no tenerles. Si lo queremos ver lo vemos, para cualquier entrenador tener en el campo a estos tres delanteros es importante y cambia mucho la película. No obstantes, todos estuvieron muy bien. También Goma hizo un trabajo espectacular con Adri, con Álex y Sergio. Estuvimos muy bien. Es complicado que este equipo en su casa no te genere ocasiones de gol y lo conseguimos.

-¿Considera justa la victoria?

-Creo que sí, el que metiera ganaba. El fútbol es así. Si hablo de justicia o injusticia se os caen los micros al suelo, de verdad. Es justa y la vamos a disfrutar

-¿Será este triunfo el punto de inflexión que necesita el equipo para remontar?

-Hemos ganado a tres equipos de arriba. Hay que tener tranquilidad, no es normal lo que nos estaba sucediendo. Lo normal es seguir trabajando y creciendo como equipo y aprovechar las ocasiones, esto es tercera, no estamos jugando la 'Champions', hay que defender bien y tener futbolistas que marquen diferencias en campo contrario. Cuando veía a los tres arriba, Mika Javi y Chico, en el campo estaba a gusto, decía ya tengo realmente esa munición que necesitamos para machacar los partidos, a ver si situe así la cosa, recuperamos deltodo a javi y chicoy tenemos buen a todos

-¿Cómo ha visto al Antoniano?

-Los equipos que vienen de ascender vienen con la inercia de ir hacia arriba, es un equipo intenso, dinámico, con velocidad,en las áreas se manejan muy bien y creo que les defendimos fuerte. Están ahí por méritos propios, están haciendo un temporadón.

Chico Díaz marcó pero el partido de Casares fue excelente...

-Comenzamos de una forma y terminamos de otra. Habíamos trabajado las dos maneras, con dos puntas y con Javi por detrás, que realmente es dónde hace daño. Chico no estaba para noventa minutos y nos dio mucho cuando salió junto a Mika. Todos han competido muy bien pero es cierto que Javi ha estado fenomenal arriba y de mediapunta.

-¿Qué pretendía con cuatro centrocampistas de salida y Mika y Casares como referentes?

-No teníamos mucho más. No estaba Zafra, no estaba Antonio, Jacobo no está bien y decidimos jugar con un rombo. Nos salió bien porque Alain y Marcelo se incorporaron bien. Manejamos bien la situación porque es un campo complicado, en el que si no manejas bien la zona ancha te hacen daño.

-¿Qué le ha parecido la respuesta de la afición?

-Este club tiene una afición de diez, yo también me fui muy jodido el otro día. He venido aquí con mucha ilusión, con mucha pasión para intentar sacar adelante este proyecto. El otro día me cayó la bronca de ellos y pasé dos días muy malos, el domingo y el lunes fueron terribles. Le dedicamos la victoria a ellos y también va para los chicos, que han estado de diez, y para el club, que se la merece. La afición ha estado genial. En el fútbol, cuando ganas todo es bonito. La gente quiere que ganes y pido paciencia y que podamos tener a todo el equipo disponible para poder trabajar en esta segunda vuelta, que es donde se juega el cocido. Entiendo que se enfade, pero aquí hemos dado la cara y creo que se habrá marchado muy a gusto con los tres puntos.