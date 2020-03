Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, asume con resignación y preocupación la complicada situación que ha provocado la propagación del coronavirus. Se muestra de acuerdo "con las medidas drásticas que se han tomado, esto hay que frenarlo", espera que todo pase cuanto antes, pide a todos ser responsables y respetar las normas y considera que el fútbol queda en un segundo plano cuando la salud está en juego.

El asturiano espera que el parón no afecte a su equipo a nivel de resultados, los jugadores ya tienen un plan personalizado de trabajo y considera que para recuperar a los lesionados, como Mika o Antonio Sánchez, sí les va a venir fenomenal estas semanas sin competición.

-¿Cómo valora esta situación excepcional?

-Es todo muy complicado y duro a la vez. Para un deportista es algo nuevo, estamos parados, no podemos competir, no podemos entrenar y no sabemos cuándo lo podremos hacer. Además, los que estamos fuera de casa estamos preocupados a nivel personal porque nuestras familias están lejos y no puedes ayudar. A nivel deportivo no sé si nos viene bien o mal, lo que sí sé es que a los deportistas nos gusta competir.

-¿Qué opinión tiene sobre las decisiones que se han adoptado?

-Creo que son las correctas porque lo primero es la salud de todo el mundo. Lo lógico es acatar la situación, no jugar ni entrenar ni a puerta abierta, ni a puerta cerrada ni nada de nada. Cuando se terminen los riesgos ya volveremos como siempre, con nuestra gente en la grada. El fútbol sin público es lo más triste que he visto en mucho tiempo. Hace unos días veía el Valencia-Atalanta y fue lamentable y, sin embargo, el Liverpool-Atlético de Madrid fue una pasada, era impresionante ver como estaba el estadio con las dos aficiones animando. Al final, el fútbol es de la gente y si no hay gente no tiene sentido. Además, insisto, no podemos correr riesgos porque la salud es lo importante. Vamos a esperar estas dos semanas y a ver qué sucede porque el tema es complicado.

-(...)

-Nosotros jugamos para la gente y no tiene sentido hacerlo sin ellos, sólo hay que tener en cuenta cómo estaba Chapín la semana pasada, el derbi fue impresionante por la afición, el fútbol es eso. Tenemos que entenderlo. He estado en Anfield y es un espectáculo y deje de ver el Valencia por la tristeza del entorno. Todos tenemos que luchar juntos para volver a disfrutar de eso, de ese ambiente.

-A nivel psicológico, ¿cómo se gestiona una situación tan compleja?

-Hay que tener calma y ser responsables. La preocupación es importante entre la gente y eso se detecta en todos los ámbitos. La gente se pregunta si nos están contando todo lo que hay o no pero, bueno, hay que confiar. Creo que España a nivel sanitario trabaja bien, hay buenos profesionales, estamos en buenas manos y hay que confiar en ellos. Hay un riesgo grande de contagio y todas las medidas drásticas que se tomen para frenarlo hay que tomarlas. Tenemos que entenderlo así, los deportistas y la gente de la calle. Si todo va bien, en un periodo corto todo volverá a funcionar. Hay que entender y asimilar todo lo que está sucediendo.

-¿Cómo puede afectar el parón a los futbolistas?

-Paramos todos y hemos preparado planes personalizados. A nivel de lesiones, a nosotros nos viene muy bien porque vamos a recuperar a Antonio Sánchez, que no hubiese llegado para el partido del domingo en Lebrija. A nivel de tarjetas, si empezamos ante el Betis Deportivo, nos fastidia no tener a Edet en un día tan importante. En ese partido está en juego la primera plaza, será a vida o muerte. Cambia mucho la película, lo teníamos todo preparado para Lebrija y Córdoba y ahora hay que pensar en otras cosas. Nunca se sabe lo que es mejor o peor, lo que importa es que todo esto pase pronto. De todos modos, el equipo estaba bien, se encontraba fuerte, con moral después de ganar el derbi y a Los Barrios en casa y con ganas de seguir sumando. Si soy sincero, prefiero tener a Mika y a Antonio en condiciones para todos los partidos a no tenerlos.

-¿Cómo será la vuelta al trabajo?

-Nos van a tocar unos meses de locos, eso ya lo hemos empezado a asimilar. Se lo he dicho a los jugadores, que había que aprovechar bien la semana de trabajo porque la siguiente será diferente. Teníamos previsto hacer como una minipretemporada pero ahora con la suspensión de los entrenamientos a ver cómo nos organizamos, no es igual trabajar colectivamente que cada uno por su cuenta. Una vez que vuelva la competición va a ser de locos, la Liga tiene que acabar en sus fechas.

-¿Cree que el 'play-off' se disputará en sus fechas?

-Eso es un grave problema, la fase de ascenso es complicado que se juegue en miércoles, hay gente que trabaja, que tiene compromisos profesionales, y no se puede jugar, por ejemplo, un Laredo-Xerez DFC un miércoles. Si se da el caso, no sé cómo lo solucionarían, esos partidos se tienen que disputar en sus fechas. Imagino que acortarán la competición, supongo que habrá cuatro o cinco semanas de tres partidos.