Josu Uribe, técnico del Xerez DFC, vuelve a tener importantes bajas y no podrá alinear ante el Rota el once que le gustaría. Lamenta las ausencias porque considera la cita ante los verdores como "vital para meternos arriba", cree que el partido es "de nueve puntos", no se fía del rival y lamenta que un jugador del Rota grabase el entrenamiento del jueves en Chapín: "Los deportistas tenemos que tener unos valores que se están perdiendo, yo no haría eso, se equivocó".

-¿Cómo está afrontando una nueva semana con tantas bajas?

-Llevamos casi un mes así con problemas. No podemos repetir once ni poner la alineación que queremos y estamos ante otra más. Vamos a buscar un equipo competitivo pero no el que tenía en la cabeza el lunes después de ganar en Lebrija. Desde Coria estamos así.

-Se le acumulan las ausencias y todas de jugadores titulares...

-Sí, gente muy importante pero, bueno, es lo que hay, así estamos. Nos han tocado lesiones y sanciones juntas y encima la enfermedad de Adrián y Amin, saldremos como podamos. Hay que sacar un buen equipo, hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos.

-¿Llegarán al domingo Chico Díaz y Casares?

-Tienen molestias musculares. Son jugadores que tienen ya una edad y hay que tener cuidado con ese tipo de problemas. Javi creo que lleva todo el año igual, sin saber de dónde le venía un poco la lesión. Salió, las sensaciones eran buenas pero el domingo ya terminó el partido tocadito y parece que va a tener que parar. Lo que sé es que lleva conmigo dos partidos y son seis puntos y no hay casualidades en la vida. A Chico le pasa lo mismo, lleva con molestias desde que llegó. No son roturas musculares como las de Zafra, para un mes o mes y medio, pero son molestias, tiene una edad y hay que tener mucho cuidado como he comentado antes. No soy doctor y lo único que puedo decir es que no los puedo utilizar. Es lo que me preocupa y lo que hay.

-¿Y Adri y Amin?

-Vamos a intentar tenerlos. Sin Adri nos quedamos sin pivote defensivo. Amin ha ido ya al gimnasio, ha hecho carrera y a ver cómo nos apañamos para utilizar a los dos porque con las bajas que hay de Fran, Alain y Zafra más Bello y los otros estamos hablando de ocho jugadores titulares. Tenemos que intentar recuperar a algunos. Si no está Adri, colocaremos a otro pivote ahí a ver cómo nos sale.

-Después del triunfo ante el Antoniano, toca repetir victoria en Chapín...

-Es un partido de nueve puntos porque si ganamos nos dispara, sumaríamos nueve por lo del Écija, y volveríamos a jugar en Chapín. Es un partido clave para meterse arriba, la pena es no tener a todos los futbolistas disponibles para competirlo pero, bueno, lo vamos a intentar seguro. Los que salgan y los chicos jóvenes saldrán a competir a muerte. Nos va a faltar gente importante pero es lo que toca, llevamos tiempo así. Es complicado. El día del Lucena lo hacemos bien, vamos a Coria y ya llegamos sin los dos delanteros titulares... Así un mes. Ya estoy acostumbrado y no me condiciona, lo que pasa es que luego los palos van para mí.

-¿Qué espera del Rota?

-Es un rival complicado. En la primera vuelta, en la primera parte iban ganando 3-0, hay mucha rivalidad por muchas cosas y va a ser difícil como todos los partidos. Aquí vienen todos a muerte, a hacer su partido. Para nosotros, como he comentado antes, es un encuentro vital para meternos arriba, hay que sacarlo adelante para afrontar esos doce o catorce últimos partidos muy bien colocados, ahora no tenemos que estar, tenemos que colocarnos para llegar lo mejor posible a esos últimos meses de competición. Venimos de ganar fuera, vamos a volver a sumar tres por lo del Écija y volveremos repetir en casa. Es vital para meterse de verdad en la pelea.

-¿Qué le pareció la presencia de un 'espía' en el entrenamiento?

-Cada uno hace lo que cree oportuno. Los deportistas tenemos que tener unos valores diferentes. Respeto a cada uno y que haga lo que crea conveniente. Yo no lo haría porque me han enseñado a moverme en otros valores. Los deportistas tenemos que ir a por todas en el campo, no dar nada al rival, machacarlo y asfixiarlo pero somos deportistas y se está perdiendo eso. Es un poco triste estar entrenando y que aparezca una persona detrás de una cortina grabando con un teléfono y en Tercera División... Además, es una persona que es de aquí y que va a jugar el partido. Es un poco feo, creo que él cuando llegara a su casa se daría cuenta de que se equivocó. Desde aquí se lo digo, creo que se equivocó, los deportistas tenemos que movernos con otros valores. Además, lo dije... Total si está grabando que se siente en la grada y lo haga bien, en el fútbol está todo inventado, no estaba haciendo nada especial y me faltaba la mitad del equipo... Si lo piensas bien, creo que sobra. En pretemporada quisimos grabar un partido allí y no dejaron. Esas cosas sobran, lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas tú tampoco. No me condiciona ni me preocupa esa grabación.

-Ha comenzado la resiembra en el Pepe Ravelo, ¿le trastoca mucho los planes de trabajo?

-Estoy contento porque ya se empezó a ponerlo en condiciones. Necesitamos el campo en buen estado para esas doce jornadas en las que nos vamos a jugar la vida. Este mes vamos a tener que lidiar de un lado para otro y lo haremos sin problemas, era importantísimo tener el campo en condiciones y cuanto antes, mejor. Han empezado esta semana y para marzo tendremos el campo fantástico para darle calidad al trabajo. Es muy importante que el campo de entrenamiento esté bien, casi tanto como que juegue Chico o Casares. No tanto a lo mejor pero casi tanto, son muchas horas y el equipo pierde calidad, el equipo nota muchísimo cuando entrena en Chapín a cuando no lo puede hacer. No me importa esperar una semana más pero que el campo nos quede perfecto para poder trabajar.