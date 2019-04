Juan Gómez y Chata se han estrenado en la misma jornada como goleadores de Xerez DFC y Xerez CD, respectivamente, y los dos anotaron los tantos que servían para cerrar sus enfrentamientos ante Atlético Espeleño y Lebrijana. Se muestran contentos por haber logrado cada uno sus retos y ya están centrados en el derbi del sábado en Chapín (20:15).

El lateral zurdo explica que "la victoria nos supo mejor porque la atamos al final, el Espeleño estaba apretando mucho y no me gusta hablar de los árbitros pero estaban pitando muchas faltas inexistentes y teníamos que jugar con muchos balones en largo. No nos descompusimos y en una contra llegó el gol. Estoy muy contento con ese tanto".

Casares adelantó a los azulinos en el minuto 6 y eso "nos ayudó y nos dio moral para afrontar el partido. Después del gol, no estuvimos muy finos con el balón, pero apretamos juntos, cerramos líneas y llevamos ya nueve jornadas con la portería a cero".

El XDFC sumó tres puntos que le permiten consolidarse en la zona de 'play-off' y de recortar distancias con los primeros clasificados. Gómez se lo toma con calma. "Los resultados se nos han dado de cara y es importante llegar en este buen estado de forma a estos últimos partidos de Liga que faltan, no vamos a parar de trabajar en cada jornada para lograr el objetivo".

A los aficionados desplazados, como siempre, les alabó: "No paran de sorprenderme. Espiel está muy lejos, el tiempo tampoco acompañaba y desde que salimos a calentar sentimos su apoyo, sólo se les escuchaba a ellos. Nos ayudaron muchísimo a ganar".

Mientras, Chata también cerraba en La Granja el marcador ante la Lebrijana con su primer tanto como jugador del Deportivo. "Era mi primer gol y estoy feliz, en el primero del partido también toco el balón pero el árbitro se lo dio a David".

Además, el jugador del Xerez CD resalta: "No me estaban saliendo las cosas como quería, al final ya he marcado. El míster me está dando mucha confianza, me siento mejor y espero sacar lo mejor de mi fútbol".

Bajo su punto de vista, la permanencia la tienen ya atada. "Podemos decir que este triunfo es el de la tranquilidad. Encaramos la semana con muchas ganas y mucha confianza y el trabajo ha dado sus frutos. Sabíamos que si hacíamos nuestro fútbol podíamos sacar los tres puntos y todo se nos puso de cara con la expulsión".

Con la salvación atada, Chata espera que el equipo "termine de liberarse, jugar con ansiedad nos perjudicaba, ahora jugaremos con menos miedo. Hemos cambiado la filosofía de juego, salimos desde atrás y a mí eso me viene mejor".

El extremo diestro tiene claro el objetivo del Xerez CD para lo que resta de temporada: "Disfrutar hasta el final de Liga e intentar ganar el sábado".