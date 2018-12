Juan Gómez, defensa del Xerez DFC, muy ilusionado con el regreso a Chapín

Juan Gómez, lateral del Xerez DFC, fue la gran duda de Pepe Masegosa hasta poco antes del partido frente al XCD del pasado sábado en La Juventud por problemas en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Al final, el sevillano pudo jugar y "aguanté bien, terminé cansado pero poco más. Le comenté al míster que estaba para aguantar los noventa minutos si él así lo necesitaba".

Sobre el choque ante el Deportivo, resalta: "Fue duro, de briega, lucha, ímpetu y lo sabíamos. Teníamos claro que el partido iba a estar marcado por las segundas jugadas, por intentar ser prácticos y por adaptarse cuanto antes al terreno de juego. Todo ello motivó que se crearan pocas ocasiones, los dos equipos estuvimos muy juntitos y nos respetamos mutuamente, fruto de esa competitividad, las pocas ocasiones. El empate fue justo".

Al igual que su técnico, considera que "el campo no ayudó demasiado, no nos permitió desplegar nuestro nivel de juego pero no podemos hacer nada ahí, hay que adaptarse cada jornada porque hay campos peores. Hay que mirar al futuro con optimismo, llevamos siete jornadas consecutivas sin perder, volvemos a Chapín y estamos muy contentos”.

Gómez se toma el derbi del jueves ante el Cádiz B "como un partido más, aunque siempre existe esa rivalidad. Eso sí, tenemos muchas ganas, nos medimos a un rival directo y la motivación sobra".