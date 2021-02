El defensa del Xerez DFC Junior Tombini se ha afianzado en el centro de la zaga de José Pérez Herrera en las últimas semanas y todo apunta a que mantendrá ante el Ceuta dorsal de titular dado que Adri Rodríguez está sancionado y Antonio Oca, aunque recuperado de su microrrotura, quizá no tenga el ritmo para un partido de tanta exigencia.

El jugador mallorquín está “muy contento” por estar contando para el míster, apunta que el Ceuta llegará herido a Chapín y que “como nos relajemos nos pasará por encima” y no mira más allá del siguiente partido “porque no tiene ahora mismo mucho sentido ver qué están haciendo en el otro grupo”.

La plantilla está de descanso hasta el lunes, cuando volverá al trabajo para comenzar a preparar el choque contra los de José Juan Romero después de un nuevo parón, el penúltimo antes de acabar la primera fase. “Es un año atípico, las características de la competición son estas y cada dos o tres semanas tenemos un parón. A los jugadores nos cuesta porque nos corta mucho el ritmo, pero es la situación que vivimos, el COVID ha modificado muchísimas otras cosas y no queda otra que adaptarse”, afirma.

Tras llegar la semana previa al inicio de Liga a un club que además ya había jugado partidos oficiales por la Copa RFAF, Junior tuvo que ponerse al mismo nivel que sus compañeros y ahora es titular, aunque admite que hay mucha competencia y que cualquier compañero puede optar al puesto. “Últimamente estoy teniendo más continuidad. Nuestra plantilla es corta y a estas alturas de temporada siempre hay sanciones o lesiones, aunque yo por suerte no las he tenido y he podido tener algo más de continuidad, pero sé que hay mucha competencia y que todos los compañeros a los que nos ha tocado jugar hemos rendido a buen nivel. Estoy contento, pero soy consciente de que puede ser puntual a la mínima que me relaje. Tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar por el Xerez, lo importante es el colectivo y estar preparado para dar lo mejor de sí cuando el míster lo decida”.

Junior confiesa estar “contento” con su experiencia en estos primeros meses en la ciudad y en el club. “Es una pena que sea un año así, porque no podemos disfrutar de una afición tan apasionada como la nuestra. Es un año raro, pero estoy disfrutando con el modelo de juego del míster, es un modelo para disfrutar, y el vestuario es muy bueno”.

Del subgrupo X-A señala que “vayas al campo que vayas sabes que vas a tener momentos en los que vas a sufrir y en los partidos de casa igual, Chapín es un campo enorme y a veces cuesta” y del próximo rival, el Ceuta, avisa de que llegará con el orgullo tocado tras dos derrotas consecutivas y cinco jornadas sin ganar. “El fútbol cambia mucho, lo que hoy es negro mañana es blanco y al revés, la liga es corta y no hay mucha distancia entre los equipos. El Ceuta pasa ahora por una mala racha, pero sabemos el potencial que tiene y viendo el partido contra Los Barrios tuvo opciones y mereció sumar y seguramente no tuvo acierto. Nos pasó a nosotros en su momento, que se nos atragantaban los partidos porque no éramos capaces de acertar en la faceta del gol. No nos podemos relajar ni venir arriba porque el fútbol no tiene memoria. Estamos en una buena dinámica, pero si con el Ceuta no estamos a nuestro nivel sabemos que nos puede pasar por encima”.

El Xerez DFC marcha segundo con 21 puntos y un triunfo en Chapín dejaría a los caballas casi descartados. Pese a la buena clasificación, Junior afirma que nadie en el equipo está mirando qué pasa en el otro grupo. “Ya vendrá el momento en el que tengamos que competir con otros rivales si nos clasificamos y ya veremos en qué formato de competición nos toca jugar. No podemos mirar más allá, semana a semana y partido a partido, nuestro próximo objetivo es el Ceuta; no tiene sentido mirar cómo van los rivales del otro grupo”.

Por último, el central mallorquín apela a la responsabilidad en tiempos tan complicados con la pandemia y reconoce que en el vestuario se habla de tener el menor contacto posible fuera del ámbito deportivo y familia. “En algún momento lo hemos comentado, que dentro de lo que se pueda hay que formar una burbuja entre nosotros. No es sólo por un tema deportivo, sino sobre todo porque hay que ser solidarios, esta situación es temporal porque en algún momento acabará, pero no podemos ser egoístas, tenemos que cuidarnos nosotros para cuidar a todo el mundo, cuanto más aislamiento social hagas mejor para todos”.