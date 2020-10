Junior Alexander Román Tombini (Cala d'Or, 17 de julio de 1996) llegó al Xerez DFC la pasada semana y ya debutó con el cuadro azulino el domingo ante el Rota. El joven central mallorquín encara su etapa como xerecista y con las ideas muy claras y asegura que debe aportar "lo que el entrenador nos pide a todos, hambre, ilusión y defender este escudo como toca".

–¿Cómo está siendo su estancia en el club?

–Mi primera semana en la ciudad ha sido muy buena. Llegué el lunes y el miércoles ya estaba entrenando con mis compañeros. El recibimiento tanto de los compañeros como del cuerpo técnico y demás trabajadores del club ha sido fantástico y también he sentido por parte de la afición ese calor. El otro día en el debut me apoyó. Mis primeros días en el Xerez han sido muy ilusionantes.

–¿Esperaba tener minutos tan pronto?

–Estoy contento, todo ha ido bien. Lo importante era empezar ganando al Rota. El partido fue un poco sufrido. Me tocó salir en los últimos minutos y me encuentro satisfecho con el estreno y de lograr el objetivo, que era ganar.

–El Rota apretaba cuando le tocó salir...

–El partido era como era y sí que es verdad que tuvieron algún acercamiento en los minutos finales pero soy defensa y estoy aquí para eso, para tener que solventar según qué situaciones y adaptarme a ellas, a los momentos que tenga el partido. En ese sentido, estoy tranquilo. Me sentí cómodo en esos minutos y tengo claro que mi función va a ser esa. Estar en este club significa eso, tener que solventar esas situaciones de la mejor forma posible.

–¿Qué vestuario se ha encontrado?

–El vestuario es fantástico. Me he encontrado un grupo humano muy bueno y, pese a que todos llevan poco tiempo juntos y yo menos porque acabo de llegar, se ve una relación estrecha entre jugadores y cuerpo técnico y eso es sano para el grupo, va a ser uno de nuestros puntos fuertes esta temporada.

"Intentaré ser un poco mejor cada día y ayudar en todo lo que pueda al Xerez DFC"

–¿Qué le ha comentado José Pérez Herrera?

–El míster tuvo una charla conmigo el primer día a nivel de recibimiento y de bienvenida. Espera de mí lo que de todos, hambre, ilusión y defender este escudo como toca. En ese aspecto, ya con el paso del tiempo cada uno irá teniendo su rol en el equipo, tengo confianza. Sé que voy a aportarle al míster esa ilusión y esa hambre por defender estos colores que quiere.

–¿En qué posición se encuentra más cómodo?

–Soy central nato pero, como ha comentado antes Edu, me he adapto a otras posiciones. En otras situaciones e incluso en temporadas completas he jugado en otra demarcación sin problemas, me puedo adaptar bien. Estoy aquí a disposición del entrenador. Si el míster considera que tengo que jugar en otra posición que no sea la de central, lo haré.

–¿Cómo se encuentra después de haber participado en las sesiones de AFE?

–Durante el mes de septiembre trabajé con ellos, entrené y jugué partidos, así que me encuentro al mismo nivel de otros jugadores. Eso me ha permitido estar aquí para cumplir mis objetivos, que son los mismos de club. Nos centramos en el día a día, en ir mejorando cada semana. Llego con esas intenciones, ser cada día un poquito mejor y ayudar en todo lo que pueda al Xerez DFC.