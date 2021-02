Malestar en la plantilla del Xerez DFC por las medidas que planea la directiva

Sorpresa y malestar en el cuerpo técnico y en la primera plantilla del Xerez DFC por las medidas que el club planea tomar, entre las que se encuentran la forma de pagar los salarios y una negociación de los mismos con los técnicos, que la entidad hizo públicas el jueves por la tarde sin comunicárselo previamente y a pocas horas del trascendental encuentro ante el Ceuta.

José Pérez Herrera, técnico azulino, ha desvelado que la primera parte del entrenamiento de este viernes lo han dedicado a tratar ese tema: "Desde la honestidad y siendo realistas, este tema nos ha cogido un poco en fuera de juego. Todo ha sido un poco caos en las últimas horas y ya, de momento, ha significado que no lleguemos al vestuario hablando del Ceuta un viernes. Lo hemos hecho hablando de unos temas que no son deportivos. Genera preocupación y nerviosismo en el grupo, no sabes qué pasa en el ambiente interno".

El jerezano desvela que "lo estamos afrontando tal y como ha venido e intentado buscar información, intentando saber por qué esa información ha salido de esa forma, cómo nos afecta y cómo interpretarla para no crear posibles malas interpretaciones que nos desgasten más. Todo esto es desgaste emocional porque muchos de los que estamos en este proyecto vivimos al día de los emolumentos que nos da el club, lo necesitamos para vivir. Son obstáculos que toca superar y que intentaremos dejar atrás como ya hemos hecho en otras ocasiones".

Por último, zanja el tema asegurando que "nos gustaría que todo hubiese sido de otra manera, especialmente en las formas, pero, insisto, no nos podemos lamentar más ni desgastarnos en exceso. De aquí al domingo nos toca olvidarnos de todo esto lo máximo posible. Lo hemos hablado en la primera parte del entrenamiento y hasta el lunes estamos centrados única y exclusivamente en el partido del Ceuta, sabiendo que hay gente más fuerte que otra a nivel mental. Hay jugadores que son capaces de controlarlo y también hay chavales que les desgastará más. Tenemos que estar centrados en lo deportivo".