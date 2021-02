Manu Baeza, extremo del Xerez DFC, feliz tras superar el Covid-19

Manuel Baeza, extremo del Xerez DFC, ha vuelto a pisar el verde tras dos semanas confinado por culpa del Covid-19. El azulino ha vuelto a sonreír, se siente feliz y en la mañana de este miércoles ha realizado parte de la sesión de entrenamientos junto a sus compañeros.

Tras diez días en casa y sin ver la calle, ha trabajado en Picadueñas también junto a Dani Aguilar, preparador físico xerecista, para ir recuperando el ritmo de competición poco a poco. "Esperaba encontrarme algo peor, aunque he trabajado parte al margen del grupo las sensaciones han sido muy buenas", ha explicado.

Durante el tiempo que ha estado confinado, Baeza ha seguido un plan de trabajo que ha tenido que realizar en casa, aunque no al nivel que hubiese deseado: "El cansancio por la enfermedad no me ha permitido ejercitarme al ritmo que me hubiera gustado al principio, pero en estos últimos días me he ido encontrando mejor y he ido recuperando las sensaciones, me encuentro mucho mejor y más fuerte mental y físicamente".

El parón de este fin de semana le va a beneficiar, ya que tendrá ocho días más para ponerse a punto de cara a la cita de los azulinos en Chapín frente al Ceuta. En ese sentido, el atacante xerecista resalta que "el proceso de recuperación del Covid-19 te puede dejar secuelas y hay más riesgo de lesión, por lo que me va a venir muy bien el parón de este fin de semana para ir entrando poco a poco con el grupo. Tengo muchas ganas de estar ya con mis compañeros".

Por último, respecto a los partidos que el Xerez DFC ha disputado mientras que él ha estado confinado, Baeza recuerda que "frente a la Lebrijana, el equipo hizo muy buen partido y de ahí el resultado. A Arcos llegábamos en muy buena dinámica y la seguimos manteniendo. Terminamos un poco insatisfechos por le el empate porque nos merecimos más. El equipo está trabajando muy bien y vamos a ir por la victoria en las jornadas que restan para ir a por lo máximo".