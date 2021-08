Manu Castillo y Brando consideran al XDFC "un gran club para sentirte futbolista"

Los jugadores del Xerez DFC Manu Castillo y Brando han sido presentados este miércoles en las instalaciones del Grupo Indeso, uno de los patrocinadores de la entidad. Ambos se han mostrado "encantados" con el proyecto y aseguran que "es el mejor sitio para sentirte futbolista". Jesús Viloita, vicepresidente azulino, y David Rodríguez, secretario técnico, acompañaron a los jugadores en un acto en el que también estuvieron presentes Pérez Herrera y Pablo Sánchez, su segundo entrenador.

Manu Castillo, tras agradecer a los técnicos y a la directiva la confianza, admitió que "me costó poco decidirme porque el proyecto deportivo que me presentaron, el campo, la afición y todo es lo mejor para sentirte futbolista. Llegué a la ciudad y el trato de la gente está siendo estupendo, el grupo es increíble, cuenta con muy buenos jugadores. Nunca había estado en Jerez ni tampoco cerca. Cuando llegué esperaba otras impresiones y en dos entrenamientos ya me di cuenta de la dimensión de todo. Me impresionó el nivel que había. Chapín es increíble y, aunque el aforo limita un poco, la afición es de Primera".

El equipo cada vez está más rodado y el defensa azulino subraya que "es uno de los aspectos que me ha sorprendido. Llevamos pocas semanas entrenando y es como si llevásemos toda la vida juntos, hay un grupo humano increíble".

Como sus compañeros, espera expectante el inicio de liga: "Todos tenemos ganas. La pasada temporada jugué en Segunda B y esta campaña nos vamos a enfrentar a algunos equipos que conozco, como el Córdoba, que va a ser el coco. El nivel igual ha bajado un poco, pero creo que los equipos se han reforzado muy bien y va a ser difícil ganar en cualquier campo".

A la hora de definirse, se considera un central al que le gusta "sacar el balón jugado desde atrás cuando se puede y contundente al corte. También me gusta mucho hacer coberturas, salir detrás del lateral".

Brando, recuperado de su lesión

Por su parte, el saluqueño Brando Jiménez apuntó que "desde el primer día que llegamos al vestuario nos acogieron muy bien y estoy agradecido al club y a mis compañeros por el recibimiento. Estoy muy contento de estar aquí. Desde el primer momento, Bello, por ejemplo, nos ha hecho saber el grupo que tenemos. Nos hemos adaptado bastante bien y estamos muy satisfechos".

El extremo militó el pasado curso en las filas del Rayo Majadahonda y "quería buscar algo cerquita de casa. Me llamó el Xerez DFC y no dudé en venirme. Tenía ofertas mejores, pero decidí estar aquí, en un gran club".

Brando, que se define como "un jugador con mucha velocidad, desborde y con llegada a la línea de fondo", se ha perdido algunos amistosos por una sobrecarga en los aductores. Ahora ya se encuentro bien y espera no volver a tener problemas. "Cuando empezamos a entrenar tenía molestias y decidimos no arriesgar. Ya me he reincorporado al grupo, estoy bastante bien y espero tener minutos".

La temporada cree que será "dura. El grupo va a ser muy parecido a lo que venía siendo años atrás, es bastante fuerte, hay equipos potentes como el Córdoba. Van a ser encuentros muy difíciles y muy bonitos de jugar".