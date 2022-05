Manu Castillo se despide del Xerez DFC

Final de temporada y tiempo de despedidas en el Xerez DFC. Manu Castillo, central del Xerez DFC, ha lanzado un mensaje en redes sociales que apunta a un adiós al equipo que ha defendido esta temporada 21/22.

El defensa de Benidorm ha asegurado en una red social que no se va satisfecho en lo personal porque ha sufrido lesiones que no le han permitido jugar todo lo que hubiera deseado y ha agradecido al cuerpo técnico la confianza y a la afición su apoyo en todo momento.

Castillo, jugador que llegó a principios de la pretemporada, ha sido un jugador que Pérez Herrera ha utilizado tanto en el centro de la defensa como en el lateral derecho, puesto donde el XDFC ha tenido muchos problemas esta temporada por las lesiones de Marcelo. De hecho, en esa plaza han jugado Curro Rivelott, Jacobo y Marc Fraile, además de Castillo.

El central apunta en su escrito que se lleva "millones de experiencias y personas que recordaré siempre" y especialmente hace hincapié en el vestuario que ha podido compartir, "uno de los mejores que se puede tener". En lo personal, escribe, "no me voy satisfecho, pues no he tenido una temporada fácil con lesiones, pero tranquilo de saber que he dado todo lo que podía y hasta donde llegase".

Por último, agradece "al cuerpo técnico por ayudarme y a esa tremenda afición por sentiros siempre tan cerca. Sois de otra categoría. Con el corazón en un puño, FORÇA XEREZ Y GRACIAS", se despide.