Marcelo Villaça, lateral del Xerez DFC, admite que la plantilla está tocada y preocupada por la trayectoria pero también apuesta por revertir la situación. Asegura que "tenemos que hacer autocrítica y mejorar", entiende "el enfado de la afición porque este equipo no está acostumbrado a perder partidos en casa desde su fundación" y aboga por "ganar al Pozoblanco sí o sí" para recuperar las sensaciones y romper la dinámica negativa.

-¿Cómo está la plantilla después de la que se armó tras el empate ante el Rota?

-Poco a poco, nos vamos recuperando y creo que nos va a venir bien no competir esta semana y sumar los tres puntos, aunque cuando no te salen las cosas estás deseando volver a jugar para olvidar las sensaciones negativas. No estamos acostumbrados a encadenar tantos resultados adversos y afecta. Por ejemplo, en casa, este equipo nunca había perdido tantos partidos desde su fundación. Todos tenemos exigencias y hay que cumplirlas.

-¿Y el entrenador?

-Con muchas ganas de sacar esto adelante. Estamos viviendo momentos duros porque los resultados no nos están acompañando desde que llegó y se nos han acumulado las bajas. No queda otra que mirar al frente e intentar cambiar la dinámica. No olvidamos que el objetivo es el 'play-off' pero no podemos perder la perspectiva. No podemos jugar la fase de ascenso sin ganar el partido del domingo porque queda un mundo. Hay que ir paso a paso, aunque está claro que todos tenemos que dar mas de sí.

-La afición está de uñas con el equipo...

-Es normal que se enfade porque no llegan los buenos resultados, a nosotros también nos duele esta situación. Todos queremos lo mismo, el 'play-off', y eso sólo se consigue con trabajo y mejorando en todos los aspectos. Este club tiene unas exigencias y unas expectativas que no estamos cumpliendo, tenemos que dar más de sí y hacer autocrítica.

-Uribe se ha quejado de las bajas en las últimas jornadas, ¿tanto influyen?

-Es normal que el entrenador quiera tener a todos los jugadores disponibles y en las últimas jornadas no ha podido hacerlo. Son cosas del fútbol pero se acusan tantas bajas y todo merma. A ver si ya se recuperan Javi, Bello y Chico y podemos estar todos ante el Pozoblanco, que ese partido hay que ganarlo sí o sí. En ese encuentro tenemos que dar el doscientos por cien, ganar o ganar.

-¿Jugará al final el equipo la fase de ascenso?

-Es nuestro objetivo y lo vamos a lograr. De todos modos, hay que tener tranquilidad. Estamos quintos y bien posicionados. El año pasado nos sucedió lo mismo, nos dieron por muertos y nos quedamos a un gol. Lo importante es llegar bien colocados a los últimos diez o doce partidos de Liga. Lo viví en el Sanluqueño y le pasó al Algeciras la pasada temporada.

-¿Cómo se encuentra personalmente?

-He jugado muchos partidos tanto en la derecha como en la izquierda y en ese sentido estoy contento pero no lo estoy con mi rendimiento. Sé que no estoy a mi mejor nivel y no bajo los brazos. Intento mejorar día a día, soy muy exigente conmigo mismo y no me queda otra que trabajar y trabajar y apretar y apretar.