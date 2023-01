Marcelo, lateral del XDFC: "Nos quedamos con cara de tontos con la derrota"

Marcelo Villaça, lateral del Xerez DFC, disputó en La Juventud ante el Mancha Real sus primeros minutos de la temporada tras dejar atrás la grave lesión de rodilla que que se produjo la pasada temporada y que le obligó a pasar por quirófano, y sus sensaciones fueron agridulces. Se mostró feliz con su reaparición, pero lamentó la derrota: "Nos quedamos con cara de tontos con el 2-1 después del trabajo que ha hecho el equipo en muchas fases del partido. Competimos bien, pero en estos campos tan pequeños es complicado, todo se marca por pequeños detalles, por balones al área, cometimos dos fallos que nos costaron dos goles. Tenemos que saber competir en este tipo de escenarios, cualquier balón al área es peligroso".

Los azulinos se adelantaron en el marcador con un gol de Carri a los dos minutos y tuvieron ocasiones para haber sentenciado, pero no las convirtieron y el rival no perdonó. El jerezano subraya que "esto es fútbol y lo importante es mantener la portería a cero y aprovechar las ocasiones. si no marcamos, al menos que tenemos que intentar que no nos metan. Insisto, hay que saber competir. Si tenemos el marcador a favor fuera de casa, no podemos encajar dos goles así, hay que jugar con eso y hacer largo el partido".

Ahora, bajo su punto de vista, toca resetear y "preparar el compromiso del domingo casa frente al UCAM de la mejor manera posible, no podemos fallar. En la primera vuelta nos costó mucho sacar adelante los partidos en Chapín y tenemos que apretar y revertir la situación".

En cuanto a su estreno liguero tras superar su lesión admitió sentirse "contento. Las sensaciones fueron agridulces por la derrota porque necesitábamos puntuar, pero a nivel personal sí que estoy feliz, ha habido mucho sacrificio y trabajo detrás para llegar a este día, he estado muchos meses lesionado. Me he encontrado bien y feliz, pero tenemos que seguir progresando".