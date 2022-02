Marcelo, lateral del Xerez DFC: "El equipo ha sido una piña, se ha superado"

Marcelo Villaça, lateral derecho del Xerez DFC, en la misma línea de su entrenador, Pérez Herrera, ha valorado de forma muy positiva la victoria ante el Panadería Pulido. Se queda con los tres puntos, con la unión del equipo para sacar adelante el encuentro después de la turbulenta semana vivida tras perder en Las Palmas. El propio jugador aseguró entonces que "todos sabemos que no estamos ofreciendo nuestra mejor versión".

El defensa azulino, en la misma línea de su entrenador, aseguró tras la importante victoria cosechada en Chapín que "lo más importante era sumar los tres puntos. Nuestra mentalidad en este partido era esa, conseguir el triunfo y superar todas las dificultades que se nos presentasen durante el encuentro. Hemos respirado, el equipo ha sido una piña y en el vestuario se ha derrochado positivismo por haber superado esta final. Así hay que afrontar cada uno de los encuentros que nos quedan".

El equipo se mostró irregular a lo largo de los noventa minutos y alternó fases de buen juego con otras en las que estuvo perdido. El jerezano terminó con sensaciones "muy positivas. Sabemos que tenemos que mejorar cosas, pero la unión tan grande entre el equipo y el cuerpo técnico nos ha empujado a superar los momentos difíciles y los hemos afrontado con fuerza. Además, hay que aprovechar los momentos buenos y disfrutarlos. Me quedo con eso, con la fuerza, la unidad en el grupo y el sacrificio de todos. Ese positivismo que nos hemos ido transmitiendo unos a otros nos ha llevado a sacar el encuentro adelante".

La grada apoyó al equipo durante el encuentro, pero al final hubo división de opiniones, se repartieron los pitos y los aplausos. Los futbolistas ese aspecto lo gestionan "de la mejor manera posible. Sabemos que los aficionados son exigentes con el juego del equipo y, por momentos, no nos encontramos cómodos sobre el campo y así ha sido la respuesta de la afición. Como he comentado antes, el equipo no se vino abajo, se hizo fuerte y estuvo unido. Nos sacrificamos y nos entregamos. Con todo eso me quedo".

Uno de los momentos clave del partido fue el penalti que el portero Álex Guanche detuvo a Bello en el inicio del segundo acto, ya que a partir de ahí al equipo le costó reaccionar. Sobre esa acción, el lateral xerecista estima que "ya he dicho que hubo momentos en el partido en los que no nos sentimos cómodos y nos costó más crear situaciones de peligro, pero nunca bajamos los brazos como pasó en Canarias, lo seguimos intentando. Se escucharon pitos en la grada, pero prevaleció la unión, nos entregamos en cada balón y con eso nos tenemos que quedar, eso no puede faltar".

Con el triunfo, el Xerez DFC ha abandonado la zona de 'play-out' y es motivo de "alegría, eso también nos permite coger confianza para lo que nos viene, que ahora tenemos una salida complicada. Todos los encuentros los tenemos que afrontar con la misma mentalidad, hay que ir a ganar cada partido. Esta victoria nos debe servir para coger confianza porque fuera de casa hay que mejorar bastantes cosas, es nuestro reto. Lo de Las Palmas no se puede volver a repetir, eso hay que tenerlo presente en Ceuta".