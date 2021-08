"Me encantaría jugar contra el Córdoba, pero sé que no me puedo precipitar"

Marcelo Villaça se ha convertido en unos de los protagonistas del Xerez DFC por la lesión de rodilla que se produjo hace unas semanas en el amistoso que su equipo disputó en El Palmar contra el Atlético Sanluqueño. El lateral derecho ya sabe que sólo sufre un esguince rodilla, pero ha dicho adiós a la pretemporada y no sabe aún si estará listo para recibir al Córdoba el próximo 5 de septiembre.

La pasada campaña también tuvo problemas en el ligamento cruzado de la misma rodilla y no quiere precipitarse. Ya ha comenzado la rehabilitación y admite que "estoy trabajando duro con Migue, el fisio, para que la recuperación sea buena. No quiero precipitarme, que la temporada es muy larga y dura. Me gustaría jugar ante el Córdoba, que es un gran rival. El club lleva muchos años en categorías más bajas y es motivante recibir a una entidad así, te llena de orgullo. Eso significa que los pasos que se han dado han sido firmes".

–¿Cómo fue la lesión?, ¿cómo se encuentra?

–En un mal apoyo, la rodilla me vibró un poco. Lo peor fue el susto porque se me inflamó bastante y hasta se me pasó por la cabeza que podía se algo más grave. Desde que me lesioné hasta que me dieron los resultados lo he pasado mal, la incertidumbre es dura. Al final, todo se ha quedado en un esguince y a ver cómo voy evolucionando. No queremos correr riesgos porque lo importante es llegar y hacerlo bien. Todo irá en función de las sensaciones.

"El equipo está en la línea del curso pasado y los nuevos han captado la filosofía del míster rápido"

–¿Cómo se estaba encontrando hasta que se lesionó?

–Bastante bien. Mis sensaciones individuales eran muy positivas y las del equipo, también. El equipo está en la línea de la pasada temporada y los nuevos han cogido muy pronto los conceptos, han captado la filosofía que nos quiere transmitir el míster y es vital para seguir avanzando, que nos dará para competir y disfrutar.

–¿Qué opinión tiene sobre la nueva categoría?

–Aún no sabemos cómo va a resultar, pero sí tengo claro que va a ser competitiva y dura, hay clubes importantes. Ya vimos la pasada temporada en Tercera que cualquier rival te podía crear complicar las cosas y aquí supongo que el nivel será mayor. Te midas al rival que te midas, no nos podemos relajar y tenemos que hacer las cosas como sabemos hacerlas para intentar conseguir resultados.

"Fue especial volver a disfrutar del público en Chapín en todas las gradas, se echaba de menos"

–Fue uno de los primeros jugadores en renovar, ¿lo tenía claro?

–Estoy muy contento aquí y me apetecía continuar en el equipo con el mismo cuerpo técnico. Vivimos un año muy bonito y no había otro lugar mejor para estar. Era el club en el que quería estar. Tengo ganas de disfrutar del camino y de este grupo que hemos formado. Es una temporada nueva, pero hemos formado una gran familia, trabajamos duro y seguro que los resultados llegan.

–Contra el Real Madrid Castilla y ante el Sevilla Atlético, hubo aficionados en todas las gradas de Chapín, ¿qué sintió?

–Fue especial y bonito, ya lo extrañábamos bastante, se echaba de menos. Nos llevamos una alegría al poder disfrutar de la afición animando de ese modo. El ambiente fue excelente y se nota.