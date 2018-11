Masegosa, técnico del Xerez DFC: "Me voy fastidiado, merecimos más ante el Betis"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, se marchó decepcionado de La Juventud por el empate. Entendía que su equipo mereció más: "Este punto no me vale para salir reforzado porque nosotros ya sabíamos que somos un equipo fuerte, preparado para competir con cualquiera. Me voy fastidiado porque con todo lo que se hace a lo largo de noventa minutos para poder ganar un partido, lo merecimos. Fuimos superiores en muchos aspectos del juego, sólo no fuimos superiores en uno, en el resultado, no fuimos capaces de marcar. Insisto, me voy un poco fastidiado por eso. Les ganamos la partida en el centro del campo pero en el área fuimos poco determinantes".

En cuanto al partido, el hispalense resaltó: "Ha sido un encuentro entre dos buenos equipos de la zona alta en el que mi equipo lo ha hecho todo bien para ganar pero no hemos acertado a la hora de marcar. Supimos, en la medida que nos lo permite el campo, circular y tener cierta paciencia pero nos ha faltado lo esencial, terminar alguna de las acciones, o de juego elaborado, de centros laterales o a balón parado. Creo que hemos visto un partido interesante pero no tuvimos gol".

El preparador azulino recordó que "salimos con intensidad, recuperando un poco nuestro sistema con cuatro defensas y en la segunda, ya con la expulsión de ellos, cambiamos intentando tener más presencia arriba con Tamayo porque ellos en el centro seguían teniendo a los mismos jugadores. Teníamos la consigna de jugar en campo contrario para a partir de ahí robar, crear y marcar pero no pudo ser".

José Juan Romero, entrenador del Betis, se quejó muchísimo del árbitro. Masegosa no quiso entrar al trapo. "Lo que diga el entrenador del Betis no lo voy a valorar porque es mi amigo y me parece un buen técnico. Ahora, si me preguntáis por las acciones polémicas os digo que creo que es expulsión justa, las dos jugadas fueron merecedoras de tarjeta, y no vi ningún penalti ni ninguna acción rara en el área".

Además, el técnico sevillano añadió: "Claro que la tarjeta roja condiciona el partido pero nunca se sabe, igual once para once hubiésemos tenido otro tipo de opciones y hubiésemos podido marcar algún gol. El contexto del partido cambia siempre que hay una expulsión con tantos minutos de juego por delante pero eso no quiere decir mi mucho menos que con eso ellos con once iban a ganar el partido. Una expulsión condiciona pero no gana partidos por sí sola”.