Masegosa, técnico del Xerez DFC, sin excusas: "Da igual el campo, hay que salir a ganar"

Pepe Masegosa, entrenador del XDFC, lo tiene claro. Ante el Espeleño, les toca ganar sí o sí: "No podemos poner excusas ni jugando en La Juventud, ni en un campo pequeño, ni en Bornos, nunca lo hacemos. Sabemos que nuestra obligación es salir a ganar. Cuando me refiero a que es importante jugar en Chapín me refiero al resultado y a más aspectos. Juguemos dónde juguemos y contra quién juguemos, vamos a salir a ganar".

Bajo su punto de vista, su equipo "va intentar hacer un partido serio, intentar hacerle daño a un equipo que es cierto que está en la zona baja pero no por eso va a ser menos peligroso o va a dejarse ganar. Va a poner todo el ímpetu que pueda para sacar puntos. Respetamos al rival, como lo hicimos el día que nos enfrentamos al Guadalcacín, y debemos intentar ser nosotros mismos, encontrar un poco más de determinación en los últimos metros para mejorar ese juego colectivo que estamos realizando".

De todos modos, sobre el papel, el preparador azulino admite que "es un rival más asequible que otros, es cierto que estamos un peldaño por encima, no sólo en cuanto a masa social y a contexto de equipo, también en cuanto a clasificación, que dice que estamos bastante por encima de ellos. Ahora, si eso nos va a servir para relajarnos, creo que nos equivocamos."

"Si eso -añade Masegosa- sirve para salir con confianza, con la autoestima adecuada y para salir con intensidad, claro que compro la teoría y la llevo al vestuario, pero el fútbol me ha demostrado que cuando empieza a rodar el balón, todo se derrumba. Empiezan las acciones del juego y ahí es dónde tenemos que demostrar que somos superiores, que tenemos una masa social importante, que tenemos jugadores importantes, que entrenamos con mucha motivación y exigencias. Eso es lo que quiero transmitir. El equipo está por encima de todo y en esa línea estamos".

Por último, no quiso desvelar si realizará o no variantes en el sistema tras los tres empates. "No sólo por los empates, también por las circunstancias de nuestro equipo, del rival y del terreno de juego me lo estoy planteando. Hay muchos aspectos que me conducen a plantearme recuperar un poco las situaciones más pasadas, con un sistema más definido. De todos modos, lo bueno que estamos teniendo este año es que tenemos más capacidad para adaptarnos, incluso podemos empezar el partido con un sistema y terminar con otro, hemos crecido tácticamente a nivel grupal".