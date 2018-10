Masegosa apuesta por la reacción del Xerez DFC en Lucena

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, confirmó en la rueda de prensa previa a la visita al Ciudad de Lucena (domingo, 12:30 horas) que se plantea cambios en la alineación y que uno de ellos podría ser el debut de Juan Flere en la portería. El entrenador xerecista, tras dos derrotas consecutivas, apuesta por la reacción de su equipo y está convencido de que se verá a un Xerez DFC más parecido al que ganó en 0-3 en Ceuta que al de las dos últimas jornadas.

Al igual que no lanzó las campanas al vuelo con las tres victorias seguidas, el preparador sevillano quiere restar presión tras las dos derrotas seguidas: "He notado que esto del fútbol es una situación muy volátil y muy cambiante: hace quince días estábamos eufóricos antes de ir a jugar a Algeciras y ahora el contexto está, digamos, medio depresivo. Es cierto que esta semana hemos tenido alguna que otra charla en cuanto a cambiar ciertas cosas, porque normalmente las derrotas conllevan eso, hablar de por qué se pierde y hay que sacar conclusiones. Pero lo dije tras el partido, inmediatamente dije que todos los palos hay que encajarlos con normalidad, los traspiés hay que encajarlos con normalidad al igual que los éxitos y las victorias. Venimos de dos derrotas consecutivas, algo que no nos había pasado hasta ahora, pero yo estoy convencido de que somos un equipo que vamos a dar muchas satisfacciones".

Así, Masegosa explica que hay preocupación pero no alarma: "Las derrotas siempre te dejan preocupado, incluso las que juegas muy bien pero pierdes 2-0, dices que es que he jugado muy bien pero no le meto un gol a nadie. Si pierdes 5-4 dices que hemos dado unas facilidades muy grandes… Las derrotas al final calan como calan, que es con desconfianza, con dudas, con más presión al próximo partido. Y todo eso lo tenemos que encajar dentro de la normalidad para darle lo que es el fútbol. Estamos en una situación muy parecida a cuando fuimos a Ceuta, un poco con eso: veníamos de una derrota de Lebrija que dolió mucho, vamos ahora a un sitio muy complicado... La cuestión es que somos un equipo que está compitiendo en una categoría complicada, que tenemos que sobreponernos a las derrotas y que tenemos que mantener la calma en las victorias. Y por lo tanto ahora toca reflexionar por qué se han perdido esos dos partidos y hemos encontrado alguna que otra cosa. Yo estoy convencido de que el equipo va a seguir con la línea que fue a Ceuta, con la línea de las tres victorias consecutivas, yo estoy confiado en eso".