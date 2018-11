Masegosa, técnico del Xerez DFC, le da "un diez" a su equipo por el partido ante el Coria

Ceballos, técnico del Coria, destacó el papel de Casares, la efectividad azulina en el primer tiempo y el posible fuera de juego en el tercer gol azulino, aunque no le puso ni un pero al triunfo del XDFC. Masegosa subraya que “ tuvimos una efectividad importante en el primer tiempo , pero no es menos cierto que ellos se meten en el partido con un gol totalmente ilegal , creo que le hacen falta a Flere por dos veces. No creo que se deba de reducir todo a una acción determinante. Analizo un poco más los noventa minutos y en los noventa minutos, creo que el cambio de chip fue bastante importante de la primera parte a la segunda” .

El preparador azulino detalló que “en la previa , habíamos comentado que nos teníamos que olvidar del terreno de juego porque sería centrar la atención sobre algo en lo que no podemos hacer nada. Nos costó adaptarnos a la idea de juego que hay que tener en este campo porque no nos permite elaborar y llevar a cabo nuestra fórmula. Nos costó asentarnos en el partido , pero tras el descanso salimos enchufados , con mucha intensidad , fuimos muy verticales, jugamos mucho en campo contrario y de ahí los dos goles”.

Ceballos: "Siento envidia sana como entrenador, me gustaría tener a jugadores como Gallardo y Casares"

Alejandro Ceballos, técnico del Coria, lamentó la derrota pero lo tenía claro a la hora de justificarla. “En primer lugar, tengo que felicitar al Xerez porque ha sido vencedor. Ha sido un partido igualado durante muchos minutos. En la primera parte, tiraron una vez a puerta y fue gol. En la segunda fue un poco más dominador pero también fueron contadas las ocasiones. Aquí hay una realidad, hay que ser claros y sinceros, el número nueve y el once -Gallardo y Casares, respectivamente- han determinado el partido por sí solos, son dos jugadores que tienen el coste de más de la mitad de nuestra plantilla. No tenemos ese tipo de futbolista y sólo me queda felicitar y envidiar como técnico y como persona de fútbol no tener la capacidad para disponer de este tipo de jugadores. Eso hay que pagarlo en verano y su capital, su masa social y la historia que tiene este club le dan para eso. En este tipo de partidos, esos detalles marcan las diferencias. Dispararon una vez y fue a partir de un error de nuestro central. Salimos a ganar todos los partidos y el contrario que nos gane es por su calidad o porque trabaje igual o más que nosotros”.