Masegosa: "Que nadie piense que nos vamos a pasear"

Pepe Masegosa, técnico del Xerez DFC, sigue trabajando junto a su cuerpo técnico para que sus pupilos lleguen a tope a la primera cita liguera del próximo día 26 en Chapín, ante el Sevilla C de Paco Peña. El equipo azulino tuvo el pasado fin de semana su primera gran cita de la pretemporada ante un equipo de su categoría, el Arcos CF de Pepe Bermúdez, en el Antonio Barbadillo, que se saldó con victoria por 1-2 para los de Masegosa. Se adelantó el equipo serrano con gol de Sergio tras un error de Marrufo, pero los goles de Colorado y Casares de penalti le dieron la vuelta al marcador.

Al término del choque, Masegosa se mostró contento por la línea de juego que está siguiendo el equipo en los diferentes choques de pretemporada. "Para ser un partido en la tercera semana de pretemporada creo que ha sido un partido muy intenso, nos ha costado trabajo meternos en él, seguramente por culpa del cansancio y el calor. A partir del minuto 30 hemos sido otro equipo, muy reconocido en lo que venimos haciendo. Sumamos minutos y nos vamos satisfechos con la respuesta física y anímica que hemos sabido dar", declaró el técnico en el post-partido.

Hemos sido un equipo muy reconocido con lo que venimos haciendo durante la pretemporada"

Las sensaciones del grupo son cada vez mejores y Masegosa se mostró más que satisfecho con ellas. "Estamos haciendo un equipo serio y estable. Todo mensaje, entrenamiento, orientación táctica tiene que venir asentada con resultados. Si los resultados son buenos, los futbolistas se creen el mensaje. Y, de momento, lo están siendo. Tenemos que intentar llegar al día 26 de la mejor manera posible. Evidentemente vamos a seguir trabajando y progresando. No vamos a ser ese día una obra acabada. Tenemos que llegar con cierta solidez y hoy hemos visto a dos equipos con buenas sensaciones para llegar bien a la primera jornada". Era la primera cita de la pretemporada ante un rival de la misma categoría, algo que se notó tanto en el juego como en la planificación del partido. "Hoy ha sido el primer día que se ha quedado gente sin jugar. Hemos tratado el partido con la importancia que merece. Esto es el entrenamiento más real posible de cara a la competición".

Uno de los protagonistas del partido fue Juan Gómez, ex futbolista del Arcos y hoy en el Xerez Deportivo FC. "Lo hemos firmado porque nos puede dar desequilibrio, velocidad... Además tiene un gen competitivo muy bueno, se lesiona poco... A la hora de componer la plantilla hemos buscado gente que tenga ese tipo de predisposición. En la segunda fase del partido ha sido capaz de ser el Juan Gómez que nosotros firmamos".

A menos de veinte días para el inicio de la competición, el técnico tiene claro que, posiblemente, sea la categoría más competida de los últimos años en la que el Xerez DFC, un club que cuenta prácticamente sus años de historia por ascensos, afronta el reto de debutar en categoría nacional. "Creo que tenemos que asentarnos y hacer un equipo en Tercera División. El que piense que nos vamos a pasear no está en el fútbol. Hoy en día en el fútbol no se pasea nadie. Ya hemos visto como en División de Honor nos han hecho falta dos años para ascender. Hay que olvidarse de ese equipo que goleaba 0-8 en las primeras categorías. En categoría nacional eso no existe, todo el mundo tiene buenos jugadores", concluyó el entrenador sevillano.

En el apartado de fichajes, la dirección deportiva del club sigue trabajando en materia de fichajes y, sobre todo, salidas de jugadores jóvenes cedidos a otros clubes de la zona donde puedan acumular minutos y crecer futbolísticamente. Además, Pablo Roca, que lleva unas semanas a prueba con el primer equipo, ya sabe que no seguirá.