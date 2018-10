Masegosa "El que haya promovido lo de viernes y domingo no jugó en su vida"

Pepe Masgosa, entrenador del Xerez DFC, lamenta el poco tiempo que han tenido para preparar el partido de esta tarde frente al Algeciras y critica a los responsables de fijar dos encuentros en apenas cuarenta y ocho horas en una categoría como Tercera División. "Nos va a costar un poco recuperarnos del esfuerzo físico y vamos a sacar el once en función de eso y luego, ya iremos tomando las decisiones que creamos que en el partido debemos de tomar para intentar sacarlo adelasnte. Tenemos realizar un reflexión importante, no tiene ningún sentido en Tercera División jugar viernes y domingo, el que haya promovido esta idea no ha jugado al fútbol en su vida o no ha tenido responsabilidades en en el fútbol".

El preparador sevillano tiene claro que "el esfuerzo físico va a influir mucho en el partido, no sé cómo se recuperarán ellos después de su encuentro pero va a ser un condicionante. El equipo que tenga una plantilla más amplia, con más fondo de armario que se dice ahora, podrá dosificar mucho mejor los esfuerzos, rotar y todo lo que conlleva. El esfuerzo del viernes es clave a priori, luego veremos qué pasa durante los noventa minutos".

Los azulinos rinden visita al Algeciras, un rival que tanto por campo como por potencial motiva. El técnico de la escuadra xerecista así lo admite: "Sin un partido tan cerca del otro sería todavía más especial. De todos modos, está claro que si tenemos que elegir un escenario, es ideal el Nuevo Mirador, lo mismo que el Alfoso Murube de Ceuta o escenarios así. Vamos a un campo con mucha solera en Andalucía para medirnos a uno de los equipos importantes de la categoría. Evidentemente, para nosotros es mejor jugar en un campo grande y de césped natural que en uno pequeño como los de Guadalcacín o Lebrija. También lo importante aquí es que cuando usemos a un futbolista u otro esté en las mejores condiciones posibles tanto físicas como mentales. Por eso, siempre digo lo decisivo que es que toda la plantilla esté enchufada y al cien por cien. Si Jojo y Rodri no se hubiesen estado enchufados ante el Guadalcacín porue se hubiesen relajado en los entrenamientos no hubiesen estado bien. Esa es la línea que quiero marcar, nos necesitamos todos y estando al cien por cien para poder ganar los partidos".