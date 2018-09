Masegosa "Hay que saber gestionar las expectativas creadas"

Pepe Masegosa, entrenador del XDFC, confía en la reacción inmediata de su equipo ante el San Roque pero pide paciencia y rebajar las expectativas para evitar que los suyos acusen el exceso de presión. De entrada, destaca que "tiene que llegar primero el gol y luego la victoria. Está claro que en cuanto llegue el primero, va a ser más fácil conseguir el segundo y el tercero. No podemos crear unas expectativas desmesuradas. En División de Honor hace dos campañas, yo no estaba aquí, pero se crearon unas expectativas exageradas y se acusaron durante todo el año. Estamos en una categoría con rivales muy asentados, que seguro que a nivel individual son peores que nosotros, pero tienen su rol definido ya en la categoría y eso les lleva a ofrecer su mejor versión. Nosotros estamos bien, frente al Sevilla C hicimos un buen encuentro, pero tenemos que gestionar bien todas esas expectativas a las que me refiero. Transmito mucha tranquilidad y confianza a los jugadores, somos un buen equipo y, poco a poco, van a llegar los resultados. Hemos tenido ya varias reuniones y todas van destinadas a lo mismo, tranquilidad. Se han creado unas expectativas tan altas que parece que teníamos que llevar ya seis puntos, aunque está claro que es lo que nos hubiese gustado a todos".

Ahora, ante el San Roque estima que "en Utrera os faltó afianzar el sistema defensivo, ya que nos hicieron un gol pronto y cuando teníamos a seis futbolistas defendiendo. Luego, no le cogimos el pulso al campo ni al escenario, algo normal en el inicio de Liga. La imagen es acorde a un equipo que se está haciendo. Llevamos dos partidos y hay que ir poco a poco".

Sobre el partido ante los aurinegros, el preparador azulino advierte que "lo que más me preocupa es mi equipo. Podemos hacer cosas que ahora no estamos haciendo y tenemos que mejorar. De todos modos, esto no quiere decir que no valore al rival, que es un buen equipo. Tiene explosividad en la parte de arriba, fuerza, profundidad y velocidad en el centro del campo, aunque pierden algo sin Pablo Ganet. Miro al rival pero centramos casi toda la semana de trabajo en nosotros mismos y en nuestras opciones".