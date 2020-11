Alfredo Juan Mayordomo ‘Mayor’ (Aspe, 23 de enero de 1984) es uno de los jugadores con más experiencia del Xerez DFC pero también vive la semana de derbi de forma especial. Asegura que el equipo va por el buen camino y considera que el encuentro del domingo en Chapín frente al Xerez CD será una buena oportunidad “para dar un golpe sobre la mesa y quedarnos con los tres puntos, sería importante”

–Tras el empate en Ceuta, semana de descanso con el derbi en el horizonte, ¿se hace larga la espera?

–Llevamos sólo cuatro jornadas de Liga y aún no se aprecia mucho el cansancio, pero el calendario ha tocado así. Debemos descansar durante estos días para afrontar la próxima semana, que es la del derbi, con más fuerza. Se hace larga la espera pero también sirve para recuperar fuerzas y desconectar un poco, que no viene mal .

–¿Está cumpliendo el equipo con las expectativas?

–Estamos en una buena dinámica. Contra el Ceuta, en un campo complicado y ante un buen rival, hicimos un buen partido. Nos volvimos con un empate y merecimos más. Es un poco pronto para aventurar nada, pero ahora llega un partido importante, nos enfrentamos a otro rival llamado a estar arriba a priori y vamos con la idea de ir a por la victoria y a dar un golpe sobre la mesa.

–Un derbi que será sin público...

–Es una lástima. Todos los partidos son un poco raros al jugarlos sin público y no tener el aliento de los tuyos pero un derbi se notará más. Ese puntito final, esa dosis de energía que te puede faltar en alguna jugada concreta siempre te la dan los tuyos. Al final, es la situación que nos ha tocado vivir y seguro que las dos aficiones animan a sus equipos en la medida que puedan y nosotros dentro del campo intentaremos ir a por los tres puntos y seguir haciendo bien las cosas

–A nivel personal, ¿cómo se encuentra?

–Bien, estoy contento porque en el primer partido me quité un gran peso de encima con el gol, lo llevaba arrastrando desde hace dos campañas y era muy duro. Me siento muy a gusto en el club, con el equipo y en la ciudad.

–¿Cómo lleva la competencia con Antonio Sánchez?

–Estamos entrenando bien tanto Antonio como yo para estar ahí en la punta de ataque y luego es el míster el que se decanta por uno u otro en función del tipo de partido o de lo que necesite en cada momento.

–¿Hasta qué punto le afectaba llevar tanto tiempo sin marcar?

–Al final, un delantero vive de eso, los números están ahí y marcan pero también es cierto que los entrenadores luego miran otras cosas al margen de hacer o no goles. A un delantero se le pide que haga goles, yo venía de no marcar desde hace prácticamente dos años y era algo a tener en cuenta. Te lastra un poco, te quita confianza, entras en un bucle un poco psicológico y no es fácil, quieres romper esa barrera cuanto antes y cuesta. Lo logré en el primer partido y ahora me toca seguir trabajando para marcar más goles. Me encuentro bien, estoy a gusto y a ver si continúa la racha.

–¿Qué espera del partido ante el Xerez CD?

–Es un encuentro en el que creo que los tres puntos son importantes como en todos, aunque siempre es especial un enfrentamiento de este tipo. Vamos a trabajar duro para preparar lo mejor posible el partido y a ver si tenemos suerte y nos quedamos con la victoria, tienen un buen equipo y cuentan con buenos jugadores también.