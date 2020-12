Máyor, delantero del Xerez DFC, iguala a Chuma y Pablo como pichichi

Máyor, delantero del Xerez DFC, con su doblete al Cabecense el domingo en el triunfo de su equipo por 3-0 en Chapín, suma ya cinco goles y ha alcanzado a Chuma, del Xerez CD, y a Pablo, del Ceuta, al frente de la tabla de anotadores del subgrupo A del Grupo X de Tercera División.

Las otras tres dianas las logró ante el Rota, en la primera jornada de Liga (1-0), en Conil (1-1) y la pasada semana frente a Los Barrios en el San Rafael desde el punto de penalti (1-2).

El azulino se muestra "contento con los dos goles y con la victoria porque había que darle continuidad al trabajo que hicimos en Los Barrios. El reto era encadenar dos triunfos consecutivos antes de las vacaciones y el objetivo se ha cumplido. Nos vamos en los puestos de arriba y satisfechos con las sensaciones. Es una lástima que ahora llegue el parón".

Cuando Pérez Herrera le sacó del terreno de juego para dar entrada a Antonio Sánchez, la grada le despidió con una gran ovación y coreó su nombre. Admite que "a todos nos gusta eso porque a nivel individual te refuerza, pero lo más importante es el equipo, como ya he comentado. Me están saliendo las cosas bien ahora y, al final, siempre el trabajo tiene su recompensa. Me siento bien y ayudo al equipo, que es de lo que se trata".

"El parón no nos viene bien, estamos un poco con la flecha para arriba"

El Xerez DFC ha pasado en apenas tres partidos de un panorama complicado a cerrar la primera vuelta tercero y a un sólo punto del Ceuta. Con su experiencia, lo tiene claro: "Ni ante éramos tan malos ni ahora somos tan buenos y en este caso hay que tirar de tópico. Durante algunos partidos no encontramos las sensaciones que teníamos en pretemporada y nos ha costado En Conil ya mostramos una buena imagen aunque no ganamos y estos dos triunfos en Los Barrios y aquí nos mete de lleno en la pelea"

El equipó realizó un buen partido ante el Cabecense y mostró continuidad en su juego igual que ante Los Barrios. El cambio, bajo su punto de vista, "tenía que llegar. Estos dos últimos partidos los hemos sabido leer muy bien y es cierto que hasta la pasada semana nos faltaba un poco de continuidad. Ante el Cabecense fuimos a por el encuentro desde el primer momento, lo dominamos siempre y con el gol a favor todo fue más fácil. La idea era esa y el equipo ha insistido e incluso con un jugador menos tuvimos el balón y buscamos el tercero.

Ahora, llega un parón obligado que "es lo que toca, pero por nosotros jugaríamos mañana otra vez. Estás con la flecha un poco para arriba y el parón no nos viene bien. Toca desconectar unos días y volver con las pilas cargadas, porque después de las vacaciones nos jugamos las habichuelas, para encarar la segunda vuelta con garantías. Sabemos que tenemos que seguir esta línea".