Máyor, el hombre gol del Xerez DFC, no cierra las puertas a su continuidad

Alfredo Juan Mayordomo 'Máyor' llegó al Xerez DFC el pasado verano en una situación personal complicada por su trayectoria en las últimas campañas, pero con una maleta llena de ilusiones y un reto importante por delante, demostrar a todo el mundo y a sí mismo que le quedaba cuerda para rato y que no se le había olvidado hacer goles.

Ha terminado el curso con el asenso a Segunda RFEF en la mochila, como máximo anotador del equipo con diez dianas (uno en la Copa RFAF y nueve en Liga) y la afición le ha otorgado el II Trofeo Juan Bellido al jugador más destacado de la temporada.

El punta comparte el mérito del trofeo con sus compañeros y resalta que "esto es un deporte colectivo y sin la ayuda de todo el equipo no hubiera podido conseguirlo. Sin duda, cualquiera de ellos podría haberlo recibido por la gran temporada que hemos hecho. También quiero agradecer al cuerpo técnico, con Pérez Herrera a la cabeza, la confianza depositada en mi persona para que me sintiera importante dentro del equipo. Para mí, conseguir este premio significa un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo durante toda la temporada. Me siento muy orgulloso de haber aportado mi granito de arena".

El jugador azulino no conoció a Juan Bellido, pero se interesó por su figura por lo mucho que oía hablar de él en todas las conversaciones entre xerecistas. "Durante todo el año ha estado presente, sobre todo en el vestuario y en el equipo y todos los que lo conocieron lo recuerdan con especial cariño por lo que significa para el Xerez Deportivo FC".

"Imagino que en los próximos días hablarán con todos para explicarnos nuestra situación, aquí soy feliz"

Se muestra radiante por ver cumplidas sus expectativas, confiesa que es feliz en la ciudad y no cierra las puertas a su continuidad, aunque admite que ya se encuentra en el tramo final de su trayectoria. "El club está en proceso electoral, pero imagino que en los próximos días hablarán con todos los miembros de la plantilla para explicarnos nuestra situación. Me siento valorado y estoy contento en el club y en la ciudad. El año ha sido precioso y ha quedado claro que cuando mi mujer y yo tomamos la decisión de venir no nos equivocamos, ha asegurado en una entrevista concedida a al RFAF.

Máyor recuerda lo complicado que le ha resultado al equipo conseguir su objetivo, especialmente después del brote de Covid-19 que les obligó a aplazar hasta tres encuentros de la fase de ascenso. "Lo pasamos mal, tuvimos que jugar esos encuentros en muy pocos días, pero respondimos y nos superamos".

Además, apunta: "El objetivo que todos queríamos era el ascenso, pero en todo momento fuimos pasito a pasito. Al principio, las cosas no nos salieron bien y se dudaba del equipo. El vestuario se unió más que nunca y superamos ese bache en diciembre. Perdimos con el Antoniano en Chapín, jugamos un partido aplazado en Conil y desde entonces no volvimos a perder hasta el domingo en Lepe y ya con el objetivo cumplido. Fueron diecisiete encuentros sin perder, que son muchos".