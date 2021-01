Con el doblete ante el CD Rota, Alfredo Mayordomo ‘Máyor’ se ha colocado al frente de la tabla de máximos goleadores del Subgrupo X-A de Tercera División, que ahora lidera en solitario con 7 tantos en 10 partidos, uno más que el caballa Pablo García (marcó uno en el empate del Ceuta contra el Conil) y dos más que el xerecista Chuma, que se quedó sin ver puerta con el Cabecense pese a que tuvo tres ocasiones muy claras.

Al punta alicantino del Xerez DFC, que cuenta con una dilatada carrera en equipos de Segunda A y Segunda B, se le fichó para que hiciera lo que mejor sabe: goles. Y aunque debutó con un gol en la primera jornada contra el Rota (también ‘mojó’ en la ida de la Copa RFAF con el Puente Genil), luego estuvo cinco sin partidos sin marcar hasta que rompió la sequía con el Conil. A partir de ahí, ha anotado en el resto de partidos: uno para cerrar la victoria en Los Barrios; dos contra el Cabecense y otros dos en el Navarro Flores.

El incontestable triunfo en Rota sirvió para ratificar “las buenas sensaciones con las que nos fuimos de vacaciones y ahora hemos arrancado bien. Estamos contentos por estar ya segundos en la clasificación y con bastantes puntos y a nivel individual, contento y feliz porque los goles están ayudando al equipo a conseguir puntos, que es lo importante”.

Máyor suma ya siete goles y el Xerez DFC 13, segundo máximo goleador del grupo tras el Xerez CD. Y eso que hasta hace bien poco se decía del equipo de José Pérez Herrera que no tenía gol: “En la época en la que el balón no quería entrar la filosofía era la misma, creábamos ocasiones pero desafortunadamente el balón no entraba. Ahora sí entran, pero seguimos haciendo lo mismo que antes. El equipo se siente muy seguro de sí mismo y sabiendo lo que tiene que hacer en cada momento. En ese sentido, hemos ganado mucho”, apunta Máyor.

Racha “Seguimos haciendo las mismas cosas que antes, lo único que ha cambiado es que ahora los goles sí nos entran”

Dinámica “Debemos seguir en esta línea y no mirar a otros, si estamos bien será muy difícil que nos ganen”

Futuro "El objetivo es meternos entre los tres primeros, si quedamos primeros mejor, pero es importante llegar con los máximos puntos posibles a la segunda fase"

Partidos sin público "ES una pena que volvamos atrás, es una situación extraña y hay que adaptarse, pediría a la gente responsabilidad"

La segunda vuelta acaba de arrancar y el delantero de Aspe señala que “debemos seguir en esta línea y no pensar que hemos hecho nada, seguir mirándonos a nosotros mismos, porque si estamos bien será difícil que nos ganen. Y vamos a intentar que no, pero seguramente volverán de nuevo vacas flacas o algún tropiezo y ahí hay que insistir en lo que se hace bien”.

El delantero asegura que el vestuario es una piña y que en los peores momentos se agarró a eso para ser más fuertes: “Toda la plantilla está contenta, algunos más que otros por el tema de jugar más o menos, pero el vestuario está unido, hay un gran vestuario y ahora toca disfrutar estos momentos porque en el fútbol la suerte te cambia de golpe, lo pasamos mal en su día y ahora estamos contentos y disfrutando del momento. Un vestuario unido tiene muchísima más fuerza que otro en el que cada uno va a lo suyo. Hay muy buena gente, muy buenas personas, se ve en los entrenamientos”.

Hace apenas mes y medio, tras la derrota con el Antoniano en Chapín y el empate en Conil, las críticas arreciaban. El punta manifiesta que “siempre las va a haber porque el Xerez DFC es un club con mucha masa social y cada uno tiene su opinión. Esto es el fútbol y de fútbol todo el mundo opina y tiene conocimientos. No nos tienen que afectar lo más mínimo, porque si no, sí que tendríamos un problema”.

Así pues, el Xerez DFC ha adelantado al Ceuta, marcha segundo y tiene al Xerez CD algo lejos, a cinco puntos. ¿Se mira arriba o por el contrario hay que centrarse en poner la mayor distancia posible con la cuarta plaza? Para Máyor “no creo que haya que mirar nada, nosotros tenemos que ir a lo nuestro y saber que si estamos bien vamos a conseguir muchos puntos. El objetivo real es meternos entre los tres primeros y si quedamos primeros mejor, pero hay que ir partido a partido, es importante llegar con los máximos puntos posibles a la segunda fase”.

Por otro lado, el público ha durado en los estadios un visto y no visto. Jerez vuelve a estar en Fase 4 de la alerta sanitaria y los partidos de nuevo serán a puerta cerrada. El delantero señala que “es una pena que estemos así cada poco tiempo, todo esto que está pasando es extraño, pero es lo que toca, adaptarnos. Todos debemos ser responsables porque de esta manera saldremos beneficiados, podremos ir por la calle, ir a los partidos, visitar a la familia, que los que somos de fuera no podemos... Pediría responsabilidad a la gente”.