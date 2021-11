Máyor, ariete del Xerez DFC, avisa: "Si no estamos a un nivel máximo vamos a sufrir"

Máyor y Darío Guti formaron pareja en ataque por primera vez de salida en el Xerez DFC ante el Montijo. El ariete no era titular desde que se lesionó antes del encuentro frente al Ceuta en Chapín, lamenta la derrota por 2-0 en el Emilio Macarro, asegura que "toca levantarse cuanto antes" y advierte: "Esta categoría es así, si no estamos a un nivel máximo vamos a sufrir, el partido fue muy disputado, pero ellos estuvieron más acertados y fueron más intensos".

El delantero explica sobre el segundo revés consecutivo en la doble salida que "el fútbol es cuestión de goles, ellos metieron dos y nosotros no marcamos ninguno. Jugábamos en un campo complicado, ante un rival que está haciendo las cosas bien, nos encontramos con un gol en contra pronto y nos costó adaptarnos. En la segunda parte, pudimos contrarrestar su ventaja con un par de ocasiones, pero nos faltó esa pizca de fortuna que hay que tener y cuando estábamos mejor, en una jugada aislada nos metieron el segundo".

A la hora de explicar los motivos de la derrota, subraya: "Cuando pierdes siempre puedes decir que han faltado muchas cosas, pero fue un partido muy disputado. En este tipo de campos se gana por pequeños detalles. El primer gol fue en una jugada a balón parado con un pase atrás. El equipo competió, pero ellos estuvieron más acertados e intensos".

La pasada semana en el Vivar Téllez ante el Vélez, el cuadro azulino encajó cinco goles y fue un duro golpe. Máyor asegura que ese palo lo tenían olvidado antes de saltar al césped del Emilio Macarro. "No estábamos dubitativos, íbamos con la ilusión de lograr la victoria y de resarcirnos de la derrota de la pasada jornada. En los primeros minutos no pasó prácticamente nada hasta la acción del gol y es una pena. Viajas con la ilusión de lograr los tres puntos y no pudo ser. Al final, este partido ya es historia, toca visualizarlo, corregir errores y el próximo fin de semana, que tenemos una cita importante, sacarla adelante. Llevábamos una racha buena y ahora nos toca cortar esta dinámica cuanto antes".

De todos modos, no oculta que el vestuario está "jodido. Este tipo de situaciones fastidian. Superamos las dos derrotas del inicio de temporada, el equipo comenzó a funcionar, el equipo se ilusionó y la gente también, pero estos golpes en esta categoría llegan. Vienen a demostrar que todos los equipos compiten, que todos son buenos como nosotros o más, y que si no estamos a un nivel máximo vamos a sufrir. Hay que levantarse cuanto antes y cortar la racha. Ahora, estos momentos complicados son diferentes a los del inicio de temporada, ya hemos visto lo que somos capaces de hacer y tenemos que volver a esa senda".