Alfredo Juan Mayordo 'Máyor', delantero del Xerez DFC, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro ante el Ciudad de Lucena. Abrió el marcador y realizó pegado a la banda izquierda la jugada que originó el segundo. Con 37 años, ha vivido mil batallas y conseguido varios ascensos, pero admite que desde que llegó a Jerez el pasado verano se siente feliz y realizado. Cada victoria la celebra al máximo y cada gol lo considera un reto superado después de lo mal que lo ha pasado en las últimas temporadas.

–El ascenso está a un paso, ¿cómo se gestionan esas sensaciones?

–Son emociones que tenemos que controlar. Está claro que en el fútbol puede pasar de todo y con una derrota pueden entrarte dudas. Nosotros vamos a afrontar el partido ante el San Roque como lo venimos haciendo toda la temporada, el encuentro siguiente es el más importante. Vamos a prepararnos bien el partido, es el primer 'match-ball'.

–¿Qué valoración hace del triunfo ante el Ciudad de Lucena?

–La verdad es que fue una victoria importante que queríamos conseguir porque faltaban cuatro partidos para el final y con todo lo que traemos detrás había que sumar. Fue difícil. Es de agradecer al equipo el esfuerzo que ha hecho. No sé, no sabemos que palabras utilizar para describir la actitud del equipo porque es para quitarse el sombrero.

–Los jugadores visitantes reclamaron falta en su gol, ¿qué le pareció?

–Es la típica jugada en la que en el noventa por ciento de los árbitros pita falta. Creo que es una carga legal porque es lateral, pero todos los árbitros pitan falta. Cuando ellos iban a sacar del centro del campo lo comentábamos entre todos. Es cierto que la mayoría de los árbitros la pitan pero bueno, fue un punto a favor del árbitro y otro a favor de los delanteros, que siempre nos pitan esas faltas. Esa falta al revés, normalmente no señalan nada.

–(...)

–El árbitro tuvo personalidad y no la pitó. Insisto, creo que es carga legal. ¿Qué la puede pitar? Perfectamente. Pero el colegiado consideró que no, me he encontré con la pelota delante del portero y al final ha entrado para dentro por suerte. A partir de ahí, ellos se vinieron un poco más abajo y luego en el segundo gol nosotros estábamos ya bien puestos. Tenían la pelota, pero no nos hacían daño.

"La gente me ve involucrado y estoy feliz, no vine aquí a retirarme"

–En el segundo gol, realizó un jugadón pegado a la banda izquierda...

–Fue jugada en la que caí a banda, iba con el balón hacia delante y me dije que, como me voy a medir con Pablo, que los dos somos mayores, a ver quién gana de los dos. Por suerte, salió todo bien, llegué al primer palo, creo que Baeza estaba sólo en el segundo para dársela directamente, pero ya iba justo y veía la opción de pase atrás. Goma le dio como pudo y por fortuna le cayó a Baeza para meterla. Fue el gol de la tranquilidad, que nos vino muy bien. En la primera parte, hay que darle un aplauso al Lucena porque es un gran equipo, con unas ideas muy buenas. Fuimos un poco a remolque porque nos pusieron las cosas difíciles. De todos modos, otro punto a favor de nosotros es que no nos vinimos abajo y aguantamos. Nos llevamos el partido merecidamente y queda un pasito menos.

–¿Qué sintió cuando le cambiaron y la afición coreó su nombre?

–La gente me ve involucrado y me valora. Cuando vine aquí tampoco venía a retirarme. Yo tengo mis años y la retirada cada vez está más cerca, pero cuando viene aquí hablé con Jose y mi idea era la aportar al equipo. Y, afortunadamente, con trabajo y sacrificio me están saliendo las cosas bien. En mi trayectoria eso nunca ha faltado. Estoy feliz.