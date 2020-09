Juan Mayordomo ‘Máyor’ ha sido presentado como nuevo jugador del Xerez DFC. El delantero alicantino, que debutó en un amistoso contra el Chipiona y ya ha marcado su primer gol oficial con la camiseta xerecista en la ida de cuartos de la Copa RFAF con el Puente Genil, ha comentado que hay equipo para estar en la parte alta, aunque igualmente ha advertido de que “debemos tener los pies en el suelo”.

El punta asegura que se está adaptando muy bien tanto a la ciudad como a lo que le pide José Herrera en los entrenamientos: “Tenía esa duda porque llevaba desde antes del confinamiento sin jugar y la verdad es que ha ido bastante bien, adaptándome a lo que el cuerpo técnico requiere. Estoy contento. Tengo mucha experiencia, 36 años, y me tengo que ir regulando yo mismo, no puedo ir de cero a cien en una o dos semanas. Poco a poco iré cogiendo ritmo para llegar al primer partido de Liga con las cartucheras llenas”, señaló.

Sin ver puerta en las dos últimas temporadas, en el primer amistoso ya marcó -aunque le anularon el gol- y contra el Puente Genil, ya en partido oficial, hizo el 1-2. Ni él tiene una explicación para lo que le sucedió: “Son cosas que pasan. Mi último gol hasta el del otro día fue con el Reus en casa del Barcelona B”. “Firmé dos años en el Castellón -prosigue-, fui pichichi de la pretemporada y luego en liga no... y en diciembre me despiden. Las cosas se dieron así, pero nadie podrá decir que no marco goles porque no trabajo”, explicó.

Confesó que no es un jugador que se ponga metas individuales: “No me marco un objetivo. Sé que si me encuentro bien, los goles van a llegar. Soy de los que piensan que individualmente los goles son beneficiosos para uno mismo, pero siempre miro el cómputo global. El objetivo es ayudar y si no los meto yo, que los haga otro compañero. Intentar hacerlo lo mejor posible cada domingo y que el equipo gane”.

En cuanto a sus nuevos compañeros, reconoce que se ha sorprendido “por la calidad humana y deportiva. Yo ya he jugado en Tercera, empecé ahí, y luego por suerte estuve muchos años en Segunda B y en Segunda. Vuelvo al inicio y me ha sorprendido mucho la calidad y el nivel humano de los jugadores. Creo que hay muy buen equipo, pero también creo que si no hacemos las cosas bien cada día, si no nos exprimimos al máximo en cada entrenamiento y no atendemos a lo que quiere el míster, pues será complicado. Creo que hay equipo para estar arriba, pero vamos a tener los pies en el suelo, trabajar, coger los conceptos del míster y también habrá partidos que perdamos. La clave está en el equilibrio y no volvernos locos cuando las cosas no salgan bien”.

A sus 36 años afirma que “creo que puedo seguir aportando cosas, tanto dentro como fuera del campo. Me salió la opción del Xerez Deportivo y agradezco esta oportunidad. Es un club joven, pero creo que hay una tasa de profesionalidad muy alta a pesar de estar en Tercera, se ve en las instalaciones y sobre todo en el tema afición. La verdad es que es de admirar venir a un equipo de Tercera División y ver la masa social que tiene”.

Y respecto al partido del viernes contra el Utrera, semifinal de la Copa RFAF, apunta que “va a ser un partido bonito, el Utrera también es un equipo potente de la categoría. El Puente Genil también me pareció un rival fuerte. Estos partidos nos tienen que servir para competir”.