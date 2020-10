Máyor, un seguro de gol para el Xerez DFC

El gol de Máyor el domingo en Chapín al Rota llevó la alegría a los aficionados del Xerez DFC que se pudieron dar cita en el Municipal. El delantero azulino mandaba de cabeza el balón al fondo de la red en el minuto 57, un balón que Jacobo colocó por encima de la defensa. Era el primer tanto de la campaña que servía para sumar tres puntos.

El ariete lo ha pasado mal en los últimos años y quiere recuperar sus sensaciones y la alegría. Eligió Jerez porque cree que lo puede conseguir en el cuadro azulino. De momento, está en el buen camino. Ha anotado tres goles y le ha ganado la partida a Antonio Sánchez de salida.

El aspense está curtido en mil batallas pero no oculta su alegría por poner su granito de arena a la primera victoria xerecista: "Estoy contento especialmente por el triunfo del equipo, todos estábamos expectantes por ver cómo se desarrollaba el primer partido de Liga y fue bien, nos quedamos con los tres puntos que es lo importante. Ayudé con el gol y eso también me alegra y motiva".

Considera que arrancar la Liga con buen pie era "fundamental, ese era el objetivo, llegar en las mejores condiciones y lo conseguimos" pero "nos costó entrar un poco en el partido, había nerviosismo, mucha precipitación y también nos costó adaptarnos al campo. Creo fuimos justos vencedores porque contabilizando las ocasiones fuimos superiores. Ahora, ese partido ya ha pasado y estamos centrados en el de la próxima jornada".

Le agradó el ambiente en Chapín y afirma que es "una pena que en un campo tan bonito y tan grande no pueda entrar más gente. Ha apretado, está con ganas y tenemos que intentar darlo todo, que es lo que nos van a pedir".

Máyor ha anotado tres goles con la camiseta azulina desde que llegó y los tres han sido de cabeza. Lo define como algo "anecdótico" pero subraya: "Todo el mundo me encasilla un poco, me dicen que voy mejor de cabeza que con los pies y al final va a ser verdad. La ocasión de la primera parte con el pie fue más clara que la que marqué. Menos mal que he tenido la oportunidad de resarcirme porque me hubiera ido un poco fastidiado a casa".

Al final, peleó por su reto y logró porque "no hay que bajar los brazos ni rendirse nunca. Es algo que también le digo a la gente joven. Algunas acciones concretas te pueden marcar mucho durante el partido y es importante no venirte abajo, hay que ser perseverante. Es una constante en mi vida, el que la sigue la consigue. La experiencia me ha servido esta vez para no venirme abajo y seguir peleando. El partido estaba vivo y veía que tarde o temprano íbamos a marcar, si no era yo, otro compañero".