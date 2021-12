Buen punto en un partido sin goles y pocas ocasiones

El Xerez Deportivo FC ha sumado un punto en su visita al CD Mensajero en un partido sin goles y sin apenas ocasiones de gol. El equipo de Pérez Herrera ha cortado su racha de cuatro salidas consecutivas perdiendo y mantiene tres de ventaja sobre un rival directo que aún tiene que recuperar dos partidos pendientes.

Los azulinos controlaron la primera parte con autoridad y Álex Rueda tuvo la mejor ocasión para los xerecistas, pero Nauzet impidió el 0-1. En la segunda parte, el Mensajero apretó en los primeros minutos, pero sin crear excesivo peligro y los azulinos, con los cambios, mejoraron para acabar el choque en el área local.

Cuatro cambios ha introducido Pérez Herrera con respecto al equipo que vencía hace una semana al San Fernando en Chapín. Se quedaban en el banquillo Curro Rivelott, Jacobo y Antonio Jesús, mientras que Sanlúcar, titular ante los canarios, no estaba en la lista; y entraban en el once inicial Manolo Baeza, Álex Rueda y Goma, autor del tanto de la victoria la pasada jornada. Regresó también al once Antonio Oca, pasando Alberto Durán al centro del campo para un encuentro en el que a priori los duelos por alto, las disputas y las segundas caídas iban a ser la nota predominante.

Los de José Pérez Herrera fueron absolutos dominadores de la primera mitad, pero sin llegar a concretar algunas de las acciones de peligro que han tenido sobre el marco de Nauzet. La más clara la tuvo Álex Rueda a los doce minutos, adelantándose a Óscar y lanzando un potente disparo con la zurda al que respondía el meta local con una gran intervención mandando la pelota a saque de esquina.

Claro dominio azulino

En un campo de reducidas dimensiones en el que los espacios no sobran, el XDFC buscó siempre iniciar el juego en largo con los desplazamientos de Oca y Castillo a Rueda y Baeza y a partir de ahí ganaba la segunda jugada e intentaba crear superioridades en un claro ejemplo de adaptación al medio.

El primer acercamiento de los visitantes fue en el minuto dos tras una mano de Óscar en el pico del área. Bello buscó portería y un defensa sacaba el peligro de cabeza. Minutos después, Goma lo intentaba desde fuera, saliendo el balón desviado.

Dominaba el Xerez DFC ante un rival que no presionaba y esperaba atrás buscando recuperar y lanzar la contra, cosa que no ocurrió en toda la primera parte. Los locales, además, perdían a Ale a los 13 minutos por lesión entrando en su lugar el colombiano Wilson. Pero las tornas no cambiaron y el equipo. dePérez Herrera seguía dominando aunque sin llegar con peligro, faltando precisión en el último pase, pero sin ver peligrar en ningún momento el marco de Camacho, que tenía un partido de lo más tranquilo. Tanto que el meta roteño sólo tuvo emplearse en un saque de esquina llegando ya al 45'.

El Mensajero aprieta

El Mensajero dio un claro paso adelante al inicio de la segunda mitad y tuvo una buena ocasión en un saque de esquina que remataba de cabeza Jaime, aunque afortunadamente para los xerecistas le salía centrado y Camacho atrapaba sin problemas.

Goma tuvo una buena opción en una falta a pocos metros del área y centrada. Su disparo eludió la barrera, pero no iba suficientemente fuerte y Nauzet se hacía con el balón.

Pero el guión había cambiado y el Mensajero se hacía con el control del encuentro. En otro saque de esquina, la pelota se paseaba por el área de Camacho sin que nadie acertase a rematar.

Pérez Herrera no lo veía claro y daba entrada a Jacobo y Pepe Sainz por Javilillo y Baeza. El canterano se situaba en la punta de lanza, pasando Rueda al extremo izquierdo y Jacobo en la derecha.

Equilibraron los azulinos de nuevo el encuentro, los cambios reactivaron al equipo y Nauzet tuvo que intervenir en un saque de esquina directo de Goma que se colaba. En la siguiente jugada, Manu Castillo sacaba de banda poniendo el balón en el área, prolongaba Durán y remataba de cabeza Pepe Sainz por encima del larguero.

La réplica llegaba a quince minutos del final en una acción de Rueda, fabricándose un disparo con la izquierda, pero el balón se iba alto.

Apretó el Xerez DFC en el tramo final, en el que entró Brando para dar más velocidad al ataque azulino. Pero el Mensajero se defendió con orden y no hubo tiempo para mucho más.