Mika, ariete del Xerez DFC, lamenta la muerte de su perrita Siara por envenenamiento

"Puedes juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en la que trata a sus compañeros animales". Es una frase de Paul McCartney, integrante de 'The Beatles'. Mika, delantero del Xerez DFC, la firma. Vive los momentos más duros de su confinamiento por la muerte por envenenamiento de Siara, su perrita chow chow de cinco años a la que tanto él como su pareja "queríamos como a un hijo".

Siara murió el pasado domingo día 8 por ingestión de raticida en el parque de La Igualdad. El punta azulino, aún afectado y sin encontrar la razón para un acto de ese tipo, explica: "La sacábamos a la misma hora y al mismo lugar y estábamos poco tiempo fuera. Bajábamos, la soltábamos, hacía sus necesidades, las recogíamos y para arriba. Es increíble que haya gente capaz de hacer estas cosas. Estamos destrozados y a mil kilómetros de nuestra familia".

Recuerda que "estaba perfecta después de salir por la mañana y a las seis de la tarde vimos que empezó a ponerse mal. Tenemos el veterinario justo al lado del portal pero como era domingo tuvimos que buscar uno de urgencia. La perra ya iba muy mal, había vomitado y apenas se mantenía en pie".

En la clínica veterinaria "le hicieron pruebas de todo tipo. Al principio, nos comentaron que podía ser algo neurológico por lo de no poder caminar pero a medida que le iban haciendo pruebas iban descartando todo. Le hicieron un lavado de estómago pero no reaccionaba y ya me temí lo peor. Para confirmar lo peor, le hicieron la prueba de la mucosa y dio que había ingerido algo tóxico, raticida. Le hicieron también una analítica de sangre pero ya entró en parada. Mi perra estaba bien por la mañana y murió en horas envenenada".

Mika también aclara que "lo primero que le preguntamos a la veterinaria fue que si se podía haber envenenado con los productos que se están utilizando para desinfectar las calles y todo eso y nos dijo que no, que era algún tipo de insecticida. De verdad, esto es de locos. Nos dijo que le habían entrado perros con diarrea o vómitos por la lejía o los productos que están utilizando pero que se les pasa con suero o lavado de estómago en los casos más graves".

"Hemos recibido muchas muestras de cariño y le damos las gracias a todos los que se han interesado"

Han denunciado el caso a la Policía y espera que "encuentren a la persona que lo haya hecho. Es muy duro y lo he hecho público para evitar el dolor y este sufrimiento a otras personas que tengan perros. No hay derecho a hacer algo así con los animales. La Policía también nos ha comentado que es importante denunciarlo porque a ese parque también pueden bajar niños que lo necesiten y se puedan caer y llevarse las manos a la boca. No me lo puedo creer".

Siara "nos ha dado mucho y ya lo estamos arreglando todo para coger a otra perrita para que nos llene el vacío que ha dejado ella, aunque nunca la vamos a olvidar. Necesitamos volver a sentir esa sensación de cariño que te da una mascota y nosotros dárselo a ella. Ahora, esa no pisa la calle. En los últimos días, habíamos oído desde algunas ventanas a gente decir que a los de los perritos se nos iban a acabar los paseítos. Y no sé que harán otras personas, pero nosotros estábamos fuera lo justo, lo limpiábamos todo y no molestábamos. Es que no me entra en la cabeza que haya gente capaz de hacer cosas así".

El delantero xerecista colgó en sus redes sociales la situación que estaba atravesando, ha recibido muchísimas muestras de apoyo y también quiere dar las gracias "por las muestras de cariño y ánimos que nos han llegado desde todos lados, no esperaba que esto tuviese tanta repercusión pero, insisto, no es justo ni normal".

Y si vive duros momentos por la pérdida de su perrita, la situación de confinamiento por la crisis sanitaria debido al Covid-19 tampoco le ayuda."Estamos todos ya muy cansados, llevamos más de un mes sin jugar partidos. Entreno en la terraza, que es grande porque vivo en un ático, pero no es igual que en el campo, seguimos el plan que nos han mandando pero los medios son limitados".

Subraya que "todos tenemos unas ganas enormes de volver a entrenar, de estar con los compañeros y de competir. Nuestro mayor deseo en estos momentos es ponernos a punto para volver a competir y luchar por el ascenso. No quiero ni pensar en un escenario diferente a ese. Estábamos bien clasificados y en un buen momento".