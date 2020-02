Mika quiere reivindicarse con goles en el Xerez DFC

Mika, uno de los refuerzos del Xerez DFC para la segunda fase de la competición, se estrenó como goleador azulino en el triunfo ante el Pozoblanco (3-0) en Chapín. El delantero cántabro se muestra satisfecho con el triunfo y su diana y espera que sea la primera de muchas más.

El azulino saltó al campo a falta de cinco minutos para el final del partido en lugar de Antonio Sánchez, el gran protagonista del choque y anotó, mientras que en los dos encuentros anteriores que había disputado como titular no pudo hacerlo. "Estoy contento, ya que la primera pelota que toqué acabó dentro y eso no siempre pasa".

Además, apunta: "A todos nos gusta jugar y cuando no nos toca hacerlo estamos algo enfadados. De todos modos, cuando sales al campo lo que tienes que intentar es hacer tu trabajo lo mejor posible. A mí me han traído aquí para meter goles, es lo que tengo en mente hacer y así ha sido por suerte en esta oportunidad".

Los delanteros, como él mismo admite, viven del gol y a él este tanto le va a dar "confianza porque hay competencia y siempre ayudan. No obstante, la confianza en mí siempre la tengo, si no confío en mí mismo no lo va a hacer nadie".

Sobre el partido del Pozoblanco, destacó que "el equipo estuvo bien, hizo un partido muy completo, presionó muy arriba al rival, no le dejó respirar y creó muchas oportunidades".

Por último, admitió que a él le gusta jugar en punta junto a otro compañero pero "también estoy acostumbrado a hacerlo solo. Ahí, lo que el míster mande, me tengo que dedicar a jugar, a intentar hacerlo bien y marcar".