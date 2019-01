Nene, técnico del Xerez CD: "El Betis es muy bueno pero nuestra línea es ascendente"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, sabe que la cita ante el filial del Betis va a ser complicado pero confía en su equipo y apuesta por lograr un resultado positivo. El malagueño detalla que "espero un partido complicado, ante un rival que tiene mucha calidad, que juega bien por fuera y que también tiene buen pase interior. Es un rival muy bueno, que sale fácil tocando el balón desde atrás, formado por jugadores jóvenes, con mucha proyección. Te lo puedes esperar todo de ellos pero nosotros estamos en línea ascendente y vamos a seguir con la misma filosofía de fútbol y de trabajo. Vamos a intentar anular al adversario de la mejor forma posible y también a llegar al área rival".

El cuadro azulino realizó un gran encuentro en la Luis del Sol ante los de José Juan Romero en la primera vuelta (1-1) y coloca la clave para hacerles daño y ganar en "controlar la zona de creación porque son fuertes por dentro, te la pueden liar. Si somos capaces de ganarles esa parcela, tendremos camino adelantado. También tendremos que ser verticales porque el campo mide mucho".

El Deportivo aún se encuentra alejado de los puestos altos de la tabla pero, bajo el punto de vista del preparador azulino, "si nos respetan las lesiones, soy optimista. Lo fui cuando llegué y lo sigo siendo ahora. Nos hemos ido recuperando poco a poco y ahí estamos. Si analizamos nuestros últimos diez partidos, mi equipo ha sumado diecisiete puntos, ha encajado cinco goles y sólo dos equipos nos han superado y han marcado más goles. El Betis o el Algeciras han sumado menos puntos que nosotros. Estamos trabajando bien desde atrás, nos crean pocas oportunidades y estamos aprovechando las nuestras".

Pese a su optimismo, Nene tiene los pies en el suelo y se apunta "al partido a partido. Vamos a intentar sumar los tres puntos ante el Betis y luego ya veremos. Queda mucha Liga, restan diecinueve jornadas".

En cuanto a las numerosas bajas, no se quiere quejar demasiado pero "se nota. El verdadero problema de los entrenadores es tener que dejar fuera a los futbolistas, no tener dificultades para formar la convocatoria, que es lo que me está sucediendo a mí desde que llegué".