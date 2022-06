Antonio Oca, jugador del Xerez DFC: "Acepté muy rápido, mejor que en casa en ningún sitio"

Antonio Oca ha sido el primer futbolista del Xerez Deportivo FC en renovar tras acabar la temporada 21/22. Con anterioridad ya lo había hecho durante la campaña Manolo Baeza y Alberto Durán, mientras que el jerezano se ha 'adelantado' por pocos días a Antonio Bello, que también seguirá un año más en las filas azulinas.

El central, de 31 años, vivirá su tercera temporada en el club azulino y ya es uno de los 'veteranos', ya que del año del ascenso sólo quedan él, Bello y Baeza, aunque el club está a la espera de poder renovar a Curro Rivelott, Jacobo y a lesionado Marcelo, los otros integrantes del plantel que subieron hace ahora un año.

El defensa azulino asegura que no tuvo que pensarse mucho la oferta de renovación del club: "Estoy muy contento de seguir otro año más en casa y en el proyecto del equipo de mi ciudad. Esperemos que este año podamos hacer una bonita temporada y se cumplan los objetivos marcados por el club".

Añade que "cuando eres un niño tienes el sueño jugar en el primer equipo de tu ciudad delante de tu familia, tus amigos y de esta afición que es de superior categoría. Es un orgullo para mí y estoy muy contento de seguir un año más. Aunque muchos jugadores esperan por si sale algo económicamente mejor o de superior categoría, yo ni me lo pensé, en cuanto me llamaron acepté en un par de días. Estoy contento en casa y en mi club y la renovación fue rápida. Mejor que en casa en ningún sitio".

De la campaña recién finalizada, Oca explica que "hemos tenido una temporada un poco irregular, con muchos altibajos, pero al fin y al cabo hemos estado soñando ahí en los dos últimos partidos de meternos en el play-off después de la primera vuelta que hicimos. Hay que valorar eso, que haciendo una temporada irregular al final hemos estado ahí cerca".

Con un poco más de acierto en partidos puntuales "como contra el Cádiz B en casa o el día de Villanueva, donde fuimos con muchas bajas", quizá el equipo se habría metido en la fase de ascenso, pero "de todas formas, hemos cumplido con el objetivo que nos marcamos, hemos hecho soñar a la afición e incluso a nosotros mismos y tuvimos una estadística buena de diez partidos sin perder".

La segunda campaña del Xerez DFC en Segunda RFEF debe ser de confirmación, aunque a priori "será más fuerte" con los filiales del Sevilla y Betis, además del Atlético Sanluqueño, recién descendido de Primera RFEF y la llegada del histórico Recreativo de Huelva: "Eso parece, pero luego hay que ver cómo son los equipos y las plantillas que tienen porque al final somos once contra once y con el nombre no se gana. Creo que el grupo será fuerte y es un desafío que tenemos".

El objetivo, tiene claro que será "conseguir la permanencia, ir pasito a pasito e intentar superar el año anterior y, a partir de ahí, crecer y si a final de temporada nos vemos arriba pues muchísimo mejor" porque "uno siempre quiere quedar lo más arriba posible. Al final de temporada es cuando se ponen las notas".

Con las numerosas bajas que ha sufrido la plantilla y el elevado número de fichajes que van a llegar -seis hasta el momento-, al cuerpo técnico le queda un duro trabajo para conjuntar al grupo, aunque los 'veteranos' también tienen que arrimar el hombro. "No creo que lo vaya a ser, pero si yo fuera entrenador, lo primero que haría es tener un buen vestuario. A la vista está que este año, en los momentos difíciles, hemos estado más unidos que nunca y eso es lo que nos hizo salir de los malos momentos. También futbolísticamente tienes que tener un nivel, pero prefiero un jugador técnicamente un poco peor pero y que sea buen compañero a otro que sea muy bueno muy bueno y luego en el vestuario no sea buen compañero. José (Pérez Herrera) siempre ha hecho buenos vestuarios y creo que es su manera de pensar, hacer un buen grupo y a partir de ahí ir creciendo".

Y en ese sentido, explica que "los más veteranos tenemos que abrirles las puertas a los nuevos, intentar que se adapten lo antes posible y hacerles ver la importancia del club, porque el bien de ellos es el bien del grupo".

Por último, el central, quinto capitán del equipo la pasada temporada, señala que "debemos disfrutar más del camino, es lo que comenta muchas veces el míster, que no le damos el valor que las cosas merecen. Ascender es muy difícil, el Ciudad de Lucena lleva varios años buscándolo, el Utrera lo ha logrado este año. Hay que disfrutar, aunque sé que es complicado cuando estás de lleno metido en una temporada porque todos somos ambiciosos y queremos más".