Oca, centrado en el Conil, no descarta terminar primeros

Antonio Oca es uno de los pilares defensivos del Xerez DFC. Con 29 años, está curtido en mil batallas en Tercera y Segunda B y la experiencia le dice que "podemos conseguir algo importante, aunque hay que ir partido a partido. Ahora, somos segundos pero podemos ser campeones si el Xerez CD pincha".

El Xerez DFC se encuentra en el mejor momento de la temporada, tras ganar el derbi hubo parón, y todos tienen "muchas ganas de volver a competir. Saldremos el domingo a por los tres puntos, como hacemos siempre. Estamos entrenando con muchas ganas. Estoy viendo al equipo muy implicado estos días y trabajando bastante bien".

Sobre la trayectoria, el central jerezano explica: "Llevamos siete partidos sin perder, con seis victorias y un empate y son números a tener en cuenta. Al principio de temporada, las cosas no nos estaban saliendo tan bien, nos costó un poco, pero seguimos trabajando del mismo modo y más unidos aún. Ahí estuvo la clave, la pelota ahora está entrando, estamos jugando bien, el equipo va a más cada jornada y se están recogiendo los frutos. A ver si logramos prolongar lo máximo posible esta buena dinámica y cerrar esta primera fase de la mejor manera posible".

Conoce al entrenador a la perfección, ya que le tuvo a sus órdenes tanto en el Sanluqueño como en el San Fernando y cuando las cosas no iban bien estaba "tranquilo. Sé cómo trabaja el míster y sabía que todo tenía que cambiar. Desde el primer día trabajamos igual, entrenábamos lo mismo cuando las cosas iban mal que ahora que van bien. Era una racha que se tenía que romper y así fue, ahí están los resultados".

"Los rivales son duros y el Conil tiene sus cosas arriba, nos dará problemas si no estamos a tope”

Al Conil se le da bien Chapín y Oca espera "romper también esas estadísticas. De todos modos, ya todos los partidos son complicados, cualquier rival te puede ganar si no estás al cien por cien. Ellos tienen buen bloque y arriba tienen sus cosas. Ahí están Javi Tamayo, Alberto Legupín, Carlos Cuenca... Son jugadores que te pueden complicar si no estás bien. Nos tocará estar muy atentos y concentrados para no darles concesiones y ganar. Queremos sumar el mayor número de puntos posibles en estos cuatro encuentros que restan para llegar en la mejor posición posible".

La clasificación para la siguiente fase la tienen a tiro, pero en el vestuario nadie habla de ese objetivo aún: "Tenemos que centrarnos en el domingo. Aunque es evidente que lo tenemos cerca, no miramos más allá. Es evidente que si seguimos sumando, lo vamos a conseguir y con esa base entraremos en la otra fase. El míster nos inculca siempre su filosofía, que es la misma desde que le conozco, y le va bien. Lo más importante es ganar el domingo. Esos puntos ya no vuelven si los pierdes, sólo podemos pensar en el Conil, luego ya pensaremos en la fase de ascenso".

El partido a partido es el lema, pero eso no impide a los azulinos aspirar a lo máximo. En estos momentos son segundos y van a pelear por el liderato. "Queremos quedar lo más arriba posible, eso está claro. En estos momentos, somos segundos, pero si el Xerez CD pincha y nosotros lo sumamos todo, seremos campeones y podemos serlo. Si no podemos lograr la primera plaza, pues al menos intentar sumas muchos para llegar a la segunda fase bien colocados".

Ante el Conil, vuelve el público y lo tiene claro: "Soy jerezano y todos sabemos cómo es la afición de aquí, te da un plus más que, la verdad, es necesario. Entiendo que las medidas sanitarias son para todos y son las que son, pero hay cosas que no acabo de entender. No es lo mismo 400 aficionados en Chapín que en el campo de la Lebrijana o del Cabecense. No tiene eso mucho sentido, pero es lo que hay".