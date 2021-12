Oca, un 'gladiador' al rescate del Xerez DFC

Antonio Oca, defensa del Xerez DFC, se convirtió en el gran protagonista del partido que su equipo disputó el domingo en Chapín frente al Antequera (1-0). El jerezano fue el autor del gol de la victoria tras un buen remate de cabeza en un córner botado por Bello. El 'gladiador' azulino salvó a su equipo de cerrar el año en la zona complicada de la tabla y evitó que la afición abandonase el Municipal decepcionada.

Es su primer tanto de la temporada y se muestra satisfecho. "Estoy feliz, contento por la victoria y también por el gol. Sabíamos que íbamos a tener un encuentro duro, el Antequera es un rival complicado, que venía de ganarle 3-1 al Vélez, que también es un equipo rocoso, que presionaba bien arriba. Sinceramente, no estuvimos como nosotros somos, pero lo más importante era ganar y se logró".

Con esos tres puntos, el Xerez DFC abandona la zona de peligro, todos lo sabían antes de comenzar el partido y tenían claro que "el objetivo eran los tres puntos, jugando bien o jugando mal. No lo hicimos como deberíamos en Chapín ante nuestra afición, pero sacamos adelante este enfrentamiento. De los últimos nueve puntos hemos sumado siete y en tres ocasiones hemos dejado la portería a cero, que también es importante".

La escuadra de Pérez Herrera jugó 83 minutos en superioridad numérica por la rápida expulsión de Mauro por una patada a Bello cuando encaraba al guardameta Iván, pero no se notó. Oca admite que "ya he comentado que nosotros no estuvimos bien. Ellos presionaban bien arriba y no nos daban opciones para circular la pelota bien. Eso es lo que nos ha faltado, tener posesiones un poco más largas para encontrar los espacios".

Además, añade: "Ellos empezaron muy bien y con una marcha más que nosotros, nos encerraron atrás y tuvimos suerte con la expulsión. A raíz de ahí, ellos se metieron más atrás, pero nos faltaron esas posesiones de las que he hablado, no llevamos el balón de una banda a otra".

El Xerez DFC, poco a poco, le ha tomado el pulso a la competición en Chapín y ha encadenado tres victorias seguidas en casa. Todos tienen asumido que el Municipal debe ser un fortín para acercarse a la permanencia. "Está claro que para asentarnos en la categoría hay que ganar y en casa es muy importante. Llevamos tres seguidas y en el próximo partido intentaremos hacerlo mejor, tenemos que trabajar en ese sentido, sabemos que podemos y debemos mejorar".