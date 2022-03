Jesús Ocaña, defensa del Xerez DFC, valora el punto logrado ante el Vélez

Jesús Ocaña, lateral del Xerez DFC, se mostró "frustado" por el empate (0-0) de su equipo en Chapín frente al Vélez, pero también valoró de forma positiva el punto y el dejar la portería a cero ante un rival que no se lo puso fácil por las pérdidas de tiempo constantes y el ritmo lento que imprimió al juego. Entiende que la afición no se marchara del estadio satisfecha y subraya sobre la posición que ocupan en la tabla -'play-out'-, que "no miramos la clasificación, vamos jornada a jornada".

Ocaña sobre las tablas contra la escuadra malagueña detalló que "en líneas generales hicimos un buen partido. En la segunda parte, salimos a buscar el gol con más insistencia en campo rival para intentar ganar, pero nos encontramos con un equipo que insistió en las pérdidas de tiempo, en parar el juego y que imprimió un ritmo bajo y lo notamos bastante. En el último tercio del campo no estuvimos tan acertados como en otras ocasiones y nos faltó ese último pase para concretar las jugadas. De todos modos, aún así, el equipo hizo un buen partido".

El punto le supo "personalmente a poco porque siempre salimos a ganar. Ya he comentado que el equipo hizo un buen encuentro, pero las circunstancias en el fútbol se dan como se dan. Logramos un empate y es importante sumar y dejar la portería a cero, que es uno de los principales objetivos que nos marcamos".

Tras las tablas ante un rival directo, el Xerez DFC ha caído nuevamente a puestos de 'play-out' y la plantilla va "a lo nuestro, intentamos no mirar la clasficación, salimos en cada encuentro a sumar los tres puntos para escalar puestos. No obstante, es cierto que te queda una sensación amarga. De haber ganado hubiésemos metido a algún equipo más ahí. Lo importante es seguir sumando, queda mucho y vamos jornada a jornada. No nos hace bien a nosotros mismos mirar la taba".

"Entendemos que la gente se marchara del campo un poco frustrada, igual que nosotros, todos queremos ganar"

La afición despidió al equipo con más pitos que aplausos porque esperaba más tras la excelente imagen en Ceuta. Ocaña apunta que "allí hicimos un gran partido en un campo bastante complicado y sacamos un punto. Creo que ante el Vélez, si marcamos en una de esas acciones que tuvimos después de uno de esos buenos centros, todo el mundo hubiese dicho que hicimos un gran partido. La situación se da como se da, no lo conseguimos y entendemos que la gente se pueda marchar del campo un poco frustrada, igual que nosotros. Todos queremos ganar. El fútbol es así, el contrario también juega, te pone las cosas difíciles y, a veces, no se gana, pero es importante no perder e intentar sumar el mayor número de puntos posibles. Y, sobre todo, como he comentado antes, es bueno dejar la portería a cero".

El lateral sanluqueño lleva ya basantes jornadas jugando de central, una posición que no es la suya y confiesa que "nunca había jugado en esa posición, pero me adapto a lo que me pide el míster. Soy el primero que quiere jugar y sumar el máximo número de minutos para intentar ayudar al equipo en el campo. Cada vez me encuentro más cómodo y más adaptado a la situación. Es una zona que se encuentra muy pegada al lateral y, aunque no tienes ese recorrido ofensivo, sí que es similar en tareas defensivas y por eso no me está costando tanto adaptarme al puesto".