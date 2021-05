Ofrenda floral del Xerez DFC a la Patrona de Jerez, la Virgen de la Merced

El Xerez DFC, con su directiva, cuerpo técnico y plantilla, ha visitado la Basílica de la Merced para realizar una ofrenda floral a la Patrona de la ciudad en el segundo de los actos oficiales que se han llevado a cabo este viernes tras la recepción en el Ayuntamiento por parte de la alcaldesa.

Los capitanes del equipo han subido al camarín de la Virgen para depositar ante sus pies un ramo de flores en muestra de agradecimiento tras la consecución del ascenso a la nueva 2ª RFEF.

Allí les esperaba el padre Felipe Ortuno Marchante, comendador de la Basílica, que ha recibido a los jugadores, cuerpo técnico y directivos dándoles las gracias por "devolver la ilusión a tantos niños y jóvenes" después de que el equipo consiguiera dar el salto de categoría hace una semana en Puente Genil.

El padre Felipe Ortuno, igualmente, ha destacado el camino que ha recorrido el equipo hasta llegar, ya que "se ve el ascenso y por eso estáis aquí, pero lo que no se ve son los errores, sacrificio, trabajo y renuncias. Ahora se ve el aplauso, el ascenso, pero lo que no se ve es lo que hay que remarcar, no hay nada que no cueste trabajo, nunca. Y aún así, hay veces que no se obtiene el éxito y hay que seguir con voluntad. Enhorabuena".

El sacerdote también ha tenido un recuerdo para Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial fallecido el pasado lunes en un accidente laboral: "Una de las cosas que tiene el deporte es que hay distintos equipos pero el espíritu es el mismo. En su recuerdo también nosotros nos solidarizamos".

Por su parte, Rafael Coca recordaba que hace unos meses "a principios de pretemporada yo le pedí a la Virgen que nos acompañara y nos amparara, que no tuviéramos muchas lesiones y que nos ayudara, pero no a ganar el campeonato en sí, porque lo ganan los jugadores y técnicos. Me uno a las palabras del padre Felipe y nos acordemos del presidente del Jerez Industrial, Pedro Garrido. Me solidarizo con su familia y todo el cariño de nuestro club".

Por último, reseñó que "esto se ha logrado con mucho esfuerzo y trabajo de todos los que estáis aquí, así que siempre digo lo mismo, que el que crea que pida a la Virgen y quien no crea, que lo pida por si acaso. Vuestro esfuerzo es lo que nos ha traído aquí esta vez y espero seguir viniendo aquí con el padre Felipe muchos años trayéndole buenas nuevas para la ciudad y la Patrona".