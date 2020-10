Pablo Sánchez, segundo entrenador de José Pérez Herrera, no se fía del Arcos porque "ha sumado cuatro de seis y es un rival peligroso". El técnico azulino compareció en rueda de prensa en lugar del jerezano, ausente por motivos personales, advirtió que el cuadro serrano "compite muy bien y llegará motivado" y lamenta que el encuentro sea a puerta cerrada, ya que "la afición es nuestro jugador número doce".

–¿Qué supone para el Xerez DFC jugar en Chapín sin público?

–Para nosotros nuestra afición es importantísima y que no esté en la grada espero que no nos repercuta en el juego pero la vamos a echar mucho de menos. Es el jugador número 12, nos apoya tanto en Chapín como fuera de casa, y esperamos que la situación con la pandemia mejore y pueda volver pronto a nuestro lado.

–¿Cómo se encuentra el equipo con la situación que se ha generado por el Covid-19 y tras el empate en Lebrija?

–El equipo está trabajando bien y tiene muchas ganas de que llegue el domingo para conseguir un resultado positivo después del último partido en el que creo que merecimos mucho más. Los pequeños errores que tuvimos nos penalizaron bastante, llevamos el peso del partido pero no tuvimos eficacia para marcar más goles y lograr un resultado positivo. Tenemos ganas de hacer un buen partido ante un rival que está por encima de nosotros en la clasificación.

–¿Qué opinión le merece el Arcos?

–No nos podemos confiar, en esta categoría todos los equipos compiten, todos los equipos en sus campos son fuertes y todos los rivales cuando llegan a Chapín quieren hacer un buen partido, vienen a dar el cien por cien porque vienen a un buen estadio y llegan muy motivados. El Arcos, con la tranquilidad de esos cuatro puntos que tiene en la clasificación, llegará a competir y a sacar algo positivo. Tenemos que afrontar el partido al 150 por ciento y sabiendo que tenemos que hacer un buen partido, generar muchas ocasiones y materializarlas. Si plantean un partido de modo defensivo, tendremos que jugar nuestras armas. Llevamos toda la semana trabajando cómo llegar al área rival para hacerles daño y esperemos que nos salgan las cosas.

"Debemos dejar al rival sin opciones de cara a portería y mejorar a nivel ofensivo"

–¿Se puede parecer este partido en algo al amistoso de pretemporada?

–Serán diferentes. Jugamos allí, conseguimos un resultado positivo y eso nos tiene que dar confianza. Nuestro primer tiempo en Arcos fue muy malo y después del descanso salimos enchufados y conseguimos cuatro goles. Ese es el camino a seguir, el del segundo tiempo. Tenemos que seguir nuestro camino y tener claro que jugamos en nuestro campo, en nuestro césped y con las distancias que tiene Chapín podemos hacerles daño. Jugarán sus armas, tenemos que respetarles y no confiarnos porque han conseguido cuatro de seis y es un rival bastante peligro.

–El equipo en Lebrija tuvo desajustes en ataque y en defensa, ¿en qué aspecto han incidido mas durante la semana?

–En ambas cosas, tenemos que dejar al rival sin opciones de cara a portería y hemos incidido en el juego ofensivo, con buenos centros y llegadas.

–¿Es partidario de haber aplazado la jornada completa?

–Ahora mismo no queda otra que aceptar las decisiones que tomen las autoridades y la Federación y adaptarnos a todas las dificultades que nos podemos encontrar en el camino, como la pasada semana, en la que hubo días que no pudimos entrenar por pruebas. Tenemos que hacernos fuertes y que esas dificultades nos motiven. La afición es importante, la queremos a nuestro lado pero no podemos pensar más en ello porque no nos podemos despistar.